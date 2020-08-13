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ARUCAD öğrencilerinin yaz sergisi açıldı

ARUCAD öğrencilerinin yaz sergisi açıldı

ARUCAD Sanat Fakültesi’nin ilk öğrencilerinin çalışmalarından oluşan bir seçki 12 Ağustos Çarşamba günü Lefkoşa’da ARUCAD Art Space’te izleyiciyle buluştu.  

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Kıbrıs’ın ve bölgenin sanat, tasarım ve iletişim odaklı tek vakıf Üniversitesi Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Sanat Fakültesi’nin ilk öğrencilerinin çalışmalarından oluşan bir seçki 12 Ağustos Çarşamba günü Lefkoşa’da ARUCAD Art Space’te izleyiciyle buluştu.  

Sergide Bahire Akmandor, Güliz Baştaş, Mehveş Beyidoğlu, Elis Altan Ertepınar, Şenel Erosal, Behiye Aykız Koçanoğlu’nun, Ali Ghorbani Moghaddam, Miriam Nassrallah, Tülay Pirgalıoğlu, Helga Selina, Hatice Tezcan, Alena Vakuliuk, Svetlana Karepina, Turgut, Kerem Deniz Yağmur ve Elin Yurtdaş’ın çalışmaları bulunuyor.  

Sergi, 28 Ağustos 2020 tarihine kadar Lefkoşa Müftü Raci Efendi Sokak’ta bulunan ARUCAD Art Space’te 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.  

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