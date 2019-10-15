ARUCAD öğrencileri, iki toplumlu sergiye katılıyor

Centre for Visual Arts and Research (CVAR)/Severis Vakfı, 2016 yılında Fransız Arkeolog Camille Enlart’ın 1896 ve 1901 yıllarında çekilmiş 500’ün üzerindeki seyahat fotoğrafını koleksiyonuna eklemişti. CVAR, bu arşivden yola çıkarak, Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta eğitim gören üniversite öğrencilerini Kıbrıs’ın görsel mirasını tekrar fotoğraflamak için bir araya getirdi.

ARUCAD bu maceracı fotoğraf projesine öğrencileri Bahire Akmandor, Elis Ertepınar, Mehveş Beyidoğlu, Tanya Güryel ve Tijen Yakup ile katıldı. Projenin ARUCAD Koordinatörlüğünü Fotoğraf ve Video Bölümü öğretim görevlilerinden Yrd. Doç Dr. Gülsen Bal, asistanlığını ise Kültür Sanat Koordinatörlüğünden Dize Kükrer üstlendi. Katılımcılar, 19. yüzyıldan kalma seyahat fotoğraflarını referans alıp, fotoğrafların çekildiği mekânları tespit edip, fotoğrafları tekrar canlandırdı. Bu sürecin sonunda ortaya çıkan çalışmaları Centre of Visual Arts and Research bir sergide bir araya getirdi. Serginin açılışı 15 Ekim 2019 Salı, saat 18:00’de CVAR/Severis Vakfı binasında gerçekleşecek. Serginin tekrarının Girne Art Rooms Galeri’de, önümüzdeki Ocak ayında yapılması planlanıyor.