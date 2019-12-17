ARUCAD ile Girne Belediyesi arasında protokol imzalandı

Girne Belediyesi ile Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) arasında, Girne Belediyesi'ne ait sosyal alanların kullanılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol, üniversitede öğrenim gören öğrencilerin eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi, sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının güçlendirilmesi amacıyla imzalandı.

Protokole, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Sinan Arkın imza koydu.

GÜNGÖRDÜ: “ÜNİVERSİTELER, KENT YAŞAMINDA ÇOK ÖNEMLİDİR”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, şehirdeki üniversitelerin önemine işaret ederek, ARUCAD’dan gelen işbirliği önerisini Belediye Meclisi’ne götürdüklerini, amacın, belediyeye ait sosyal, sportif ve kültürel tesislerin, üniversite ile işbirliği içerisinde kullanılması olduğunu dile getirdi.

Güngördü, konunun Belediye Meclisinde görüşüldükten sonra ARUCAD yetkilileri ile bir protokol imzaladıklarını belirterek, “Bu işbirliği bizim için çok önemlidir. Şehirde var olan kamusal alanların herkes tarafından bir disiplin içinde kullanılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu konuya gerek şahsım gerekse belediye meclis üyelerim adına büyük önem veriyorum. Üniversiteler ve üniversitelere gelen öğrenciler kent yaşamında çok önemlidir. ARUCAD’ın sanat ve kültür anlamında yaptığı etkinlikleri ve açtığı sergileri çok önemsiyorum. Dolayısıyla kendileriyle işbirliği yapmaktan mutlu olduğumu ifade ederim” dedi.

ARKIN: "GELECEK İÇİN PARLAK BİR BAŞLANGIÇ"

ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Sinan Arkın da, Girne Belediyesi’nin altyapı çalışmaları yanında kültür sanat etkinliklerine önem verdiğini ifade ederek, bu işbirliğiyle sanatın kente yayılması ve gelecek için parlak bir başlangıç yapıldığını söyledi.

Arkın, işbirliğinin, hem üniversite hem de Girne için çok önemli olduğunu dile getirerek, Başkan Güngördü’ye teşekkürlerini iletti.