ARUCAD dönem sonu sergisi gerçekleşti

Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi’nin (ARCAD) Mayıs-Temmuz dönemi 3 aylık sertifikalı kurs programları tamamlandı. Kursların sonunda ortaya çıkan çalışmalar, 13 Temmuz 2018 Cuma akşamı Kıbrıs’ın ilk sanat-tasarım-iletişim odaklı Üniversitesi ARUCAD’ın Girne Yerleşkesinde düzenlenen sergiyle sanatseverlerle buluştu.

Resim, desen, heykel, seramik, çamur tornası, özgün baskı, illüstrasyon, photoshop, grafik tasarım, dijital fotoğrafçılık, deneysel film ve video kurslarını tamamlayan kursiyerlere aynı akşam sertifikaları da takdim edildi. Katılımcılar kurslar sayesinde birçok yeni teknik ve bilgi ile tanıştıklarını belirtti.

Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi’nin direktörü olmaktan duyduğu gurur ve mutluluğu dile getirerek konuşmasına başlayan Doç. Dr. Alev Adil “Bu kurum ile ilgili uzun vadeli arzum tarihi ve kültürel açıdan zengin bir mirasa sahip Adamız için sanat-tasarım-iletişim ürünlerinin doğru değerler üzerinden toplumsal yaşamda yer edinmesi sağlayan yaratıcı bir merkez olmasıdır. Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi, her yaş kuşağının temsil edildiği toplumun kültürel bilgi ve kişisel deneyim ihtiyaçlarını karşılamak için buradadır. Önümüzdeki dönemde de desenden resime, seramikten özgün baskıya, tasarımdan yaratıcı yazarlığa teorik ve pratik alanda yaşamlarınıza zenginlik katacak kurslarımız devam edecektir. Ben herkesin yaratıcı bir potansiyele sahip olduğuna, bu potansiyeli ortaya koyma ve harekete geçirme anında önüne çıkan fırsatların çoğu zaman hayatlarımızı değiştirdiğine inanıyorum. Bugün burada kısa dönem içerisinde büyük bir özveri ile emek verilmiş işler görüyorum. Tüm kursiyerlerimize, ARUCAD akademisyenlerine ve ARCAD çalışanlarına bizlerle bu güzel ortamı paylaştıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi bünyesindeki yaşam boyu eğitim merkezi ARCAD, 2018-2019 yılı kursları Eylül ayında başlayacak.