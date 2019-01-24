ARUCAD burs ve yetenek sınavı 28 Ocak’ta

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), bahar dönemi burs ve yetenek sınavının 28 Ocak’ta yapılacağını ve başvuru kabul ettiğini duyurdu.

2018-2019 Akademik Yılında ilk öğrencileriyle eğitime başlayan ARUCAD, sanat, tasarım ve iletişim eğitimi almak isteyen yaratıcı ve yetenekli öğrenci adaylarına www.arucad.edu.tr üzerinden başvurmaları için çağrı yaptı.

Üniversitenin, 28 Ocak’ta yapılacak Bahar Dönemi Burs ve Yetenek Sınavıyla sanat, tasarım ve iletişim eğitimi almak isteyen öğrencilere yüzde 25, yüzde 50, yüzde 75 veya yüzde 100 burs olanağı sunduğu belirtildi.

ARUCAD’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, burs ve yetenek sınavları saat 10.00’da başlayacak. Adayların en geç saat 09.30’da üniversitede olmaları ve kimliklerini yanlarında bulundurmaları istendi.

Açıklamada, aday öğrencilerin, canlı veya cansız modelden çizim sınavının yanı sıra ilgi ve motivasyonlarını içeren niyet mektubu ile portfolyolarının da ARUCAD öğretim üyeleriyle paylaşma fırsatı bulacakları kaydedildi.

Burs ve Yetenek Sınavı sonuçları, Üniversitenin web sitesi www.arucad.edu.tr üzerinden duyurulacak.

2018 - 2019 akademik yılında eğitime başlayan YÖDAK onaylı ARUCAD, Sanat Fakültesi, Tasarım Fakültesi ve İletişim Fakültesi’yle sanat, tasarım ve iletişim odaklı bir eğitim veriyor.

Açıklamada, Gizem Kaya; gizem.kaya@arucad.edu.tr veya 0533 850 96 56 telefon numarasından detaylı bilgi alınabileceği kaydedildi.