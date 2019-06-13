ARUCAD bünyesinde antik çağ araştırmaları yapılacak

Antik çağ araştırmaları için önemli bir merkez olacak Araştırma Merkezi’nin sadece ARUCAD’ın değil Akdeniz dünyası ile ilgilenen tüm araştırmacılar ve bilim insanları için bir kesişme noktası haline gelmesi planlanıyor. Araştırma Merkezi’nin ilgi alanı coğrafik olarak Akdeniz ile sınırlı, ancak tematik olarak ARUCAD’ın öğretim yaptığı alanlara uyumlu biçimde geniş tutulmuştur. Arkeolog, sanat tarihçi Prof. Dr. Latife Summerer, arkeoloji, sanat ve sanat tarihi kitaplarından oluşan yaklaşık 2.000 kitabını yeni kurulan Araştırma Merkezi Kütüphanesine bağışladı. ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Turan Aksoy ve Prof. Dr. Latife Summerer Üniversite Kütüphanesinin okuma salonunda protokolü imzaladı.

Araştırma Merkezi’nin amacı, bilimsel literatürü basılı ve dijital formatta toplamak ve ARUCAD'ın yeni ve büyüyen Araştırma Merkezi Kütüphanesindeki yayınlara danışabilecek araştırmacılara sunmaktır. Araştırma Merkezi ayrıca konferanslar düzenlemekte ve tematik odak içinde bilimsel çalışma yayınlamaktadır. 23-24 Eylül 2019 tarihlerinde ARUCAD’da gerçekleştirilecek olan "Bölünmüş Kıbrıs'ta Kültürel Mirasın Kaydedilmesine, İncelenmesine ve Korunmasına Yönelik Yeni Yaklaşımlar, Sorunlar ve Fırsatlar” başlıklı uluslararası konferans Araştırma Merkezi faaliyetlerinin ilk örneklerinden biridir.

Araştırma Merkezi’nin Direktörü Prof. Dr. Marko Kiessel: “Tarih boyunca Kıbrıs; farklı kültürlerin buluştuğu, birbirleriyle etkileşime girdiği, çok-kültürlü, çok-kimlikli bir coğrafya olmuştur. Adamızın sahip olduğu bu zengin kültürel mirası çağdaş yerel değerlerle harmanlama vizyonuyla yola çıkan ARUCAD’da Araştırma Merkezi’nin odak noktası Akdeniz'in eski kültürleridir. Prof. Dr. Latife Summerer tarafından Araştırma Merkezi Kütüphanesine bağışlanan yaklaşık 2.000 kitap ve dergi baskısı, bu odağın temel parçasıdır. Buna ek olarak, Karpaz Yarımadası'nda KKTC Eski Eserler ve Müzeler Dairesi izni ile tarafımdan yürütülen Aphendrika Araştırma Projesi’nden de söz edilebilir. Tüm bu faaliyetlerin kalitesi Merkez içindeki karar verme, yönetim, yayın, danışma ve bilimsel kurulların işbirliğiyle sağlanmaktadır” dedi.

Araştırma Merkezi Kütüphanesinin sahip olduğu kaynaklardan Akdeniz dünyası ile ilgilenen araştırmacılar, bilim insanları, öğrenciler ve misafir kullanıcıların yararlanma imkânı bulunmaktadır.