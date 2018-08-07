ARUCAD Art Space açıldı

Kıbrıs’ın ilk ve tek sanat-tasarım-iletişim odaklı Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) yeni iletişim ofisi ve etkinlik mekânı ARUCAD Art Space, 1 Ağustos 2018 Çarşamba akşamı Lefkoşa’da Manchester Sanat Okulu Sanat Profesörü Tim Brennan’ın ‘YENİ + ORİJİNAL ESERLER’ isimli sergisiyle kapılarını açtı.

Açılışa TC Büyükelçilik Müsteşarı Sayın Yasin Temizkan, ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Sinan Arkın, Rektör Prof. Dr. Turan Aksoy ve ARUCAD akademisyenleri ile birlikte çok sayıda sanatsever katıldı.

Tim Brennan konuşmasında “Çalışmalarımın birçoğu bizi kadim zamanları, tarihi, siyaseti, sanatı, seyahat etmeyi, ritüeli, uzam ve mekânı tutarlı ve özlü bir biçimde sorgulamaya davet ediyor. Bu sergi, uluslararası gelişime açık bir tur olarak planlanan bir etkinliktir. Etkinliğin ilkini Kıbrıs’ta gerçekleştirmiş olmaktan oldukça mutluyum. Bu imkânı yaratan ARUCAD’a teşekkürlerimi sunuyorum ” dedi.

Kıbrıs Adası kültür yatırımlarına Art Space ile devam eden ARUCAD, yıl boyunca sergilerin, söyleşilerin, video eserlerinin gösteriminin ve ARUCAD’ın atölyelerinde üretilen ürünlerin sergileneceği etkinlik mekânı olarak sanatın farklı disiplinlerine özel alanlar sunacak. Art Space, aynı zamanda Üniversite’nin bölgedeki iletişim ofisi olarak da kullanılacak.

YENİ + ORİJİNAL ESERLER isimli sergi, Lefkoşa Müftü Raci Efendi Sokak’ta bulunan ARUCAD Art Space’te 21 Ağustos’a kadar ziyarete edilebilecek.