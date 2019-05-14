ARUCAD 1. Bahar Şenliği Girne’ye renk kattı

ARUCAD 1. Bahar Şenlikleri “Springin' ARUCAD 2019” ismiyle Girne çarşısındaki ‘Steampunk’ temalı kostüm yürüyüşüyle başladı. Öğrencilerin Üniversite Kampüsünde yapılan atölye sonucu kendi tasarladıkları kostümler büyük beğeni topladı. 15 Mayıs 2019 tarihine kadar devam edecek 1. Bahar Şenliği’nde Üniversite panayır, konser, yoga, dans gösterileri, atölye çalışmaları, açık hava sineması ve kostüm partisi etkinlerine ev sahipliği yapacak.

14 Mayıs sabahı yoga ile başlayacak etkinlikler engelliler sergisi, atölye çalışmaları ile devam edecek ve Üniversite bahçesinde gösterilecek açık hava sineması “Pulp Fiction” gösterimi ile sonlanacak.

15 Mayıs sabahı ise Studio 21’in dans atölyesi ile başlayacak etkinlikler gün içinde panayırla devam edecek ve 90’lar temalı partiyle şenlik sona erecek.