Artunç ailesinin hastane isyanı “Biz yandık başkası yanmasın”

Fehime ALASYA

Babaları Süleyman Artunç’u kaybeden ve “Biz yandık başkası yanmasın” diyen Artunç ailesi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki sistemsizlik ve bazı doktorların ilgisizliğinden dert yandı.

Yaşananları YENİDÜZEN’e anlatan aile, konuyu Başsavcılık ve polise taşıyacaklarını anlatarak suçluların yargılanmasını, başka canların yanmamasını istedi.

Aile büyükleri 73 yaşındaki Süleyman Artunç’un 21 Ağustos sabahı düşerek başından yaralandığını anlatan eşi Perihan Artunç ile oğulları Serhun ve Nazım Artunç, babalarının hastanenin acil sevisinde 12 saat tutulduğunu ve bu yüzden ağırlaştığını ileri sürdü. Aile, Süleyman Artunç’un 12 saat boyunca tüm ısrarlarına rağmen yoğun bakıma alınmadığını kaydetti.

“Biz daha bugün oldu (dün itibariyle) hiç doktor görmedik. Biz çektik, biz yandık başkaları da yanmasın, insan hayatı bu kadar mı ucuz? İnsan kedi ve köpeklerine bile daha çok özenir. Çok ilgili doktorlar ve hemşireler var ama bir o kadar da ilgisiz, özensiz, yorgunluktan perişan olmuş hemşireler var.”

“İnsan hayatı bu kadar mı ucuz?”

Konuyu yargıya taşımakta kararlı olan Artunç ailesi, yaşananları öfke ve büyük bir üzüntü ile anlattı. Hayatını kaybeden Süleyman Artunç’un eşi Perihan Artunç, gözyaşlarını tutmakta zorlandı…

Artunç ailesi özetle şunları paylaştı:

“Babam diyabet hastasıdır, 21 Ağustos’ta sabah 08.00 gibi düştü, başı kanlar içinde hastaneye kaldırıldı, ambulansla acile götürüldü. Akşam 21.00’e dek acil serviste sedye üzerinde tutuldu, ardından 12- 13 saat sonra yoğun bakıma aldılar. Biz tanıdık bulduk, durumu izah ettik de ancak öyle. Çünkü babamı gören doktorlar durumu iyi, bizlik bir şey yok deyip gidiyordu. Yoğun bakıma girdiği gece sabaha yakın kalp krizi geçirmiş ve 25 dakikada onu hayata döndürmüşler. Bundan haberimiz dahi olmadı, aranmadık bile. Öğlen annem yanına girdi, durumu çok kötüydü, artık bize tepki de vermiyordu. Çok üzgündük, ben de özel izinle içeri girdim, yoğun bakımda babamı ararken bir Allahın kulu bana sormadı bile, kendim buldum, hemşireler gürültülü bir şekilde sesli konuşup gülüşüyordu ama içeriye 1 kişiden fazlasını da almıyordu. Buna anlam vermekte zorlandım. Neyse orada kalbinin durduğunu falan öğrendim, doktoru Gülgün hanımdır dediler, onu bulmak için defalarca gidip geldim ama mümkün değil bulamadım. Ardından 23 Ağustos’ta ölüm haberini aldık. Hala bu gün oldu, tek bir doktor çıkıp da şu şu şu nedenlerden ötürü babanızı kaybettik demedi, durumu anlatmadı. Sadece elimize bir ölüm belgesi sıkıştırdılar onu da oradaki odacı verdi.

Babamı defnetmeden önce yıkadık ve başı bile daha dikilmemişti. Bu olur şey değil, bu kadar mı ilgisizlik olur?

Biz hala daha bugün oldu (dün itibariyle) hiç doktor görmedik. Biz çektik, biz yandık başkaları da yanmasın… İnsan hayatı bu kadar mı ucuz? İnsan kedi ve köpeklerine bile daha çok özenir. Çok ilgili doktorlar ve hemşireler var ama bir o kadar da ilgisiz, özensiz, yorgunluktan perişan olmuş hemşireler var. Konuyu polis ve Başsavcılığa taşıyacağız, her kim suçluysa yargılansın.”

YENİDÜZEN’e konuşan Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Sonuç Büyük, kendilerine bu yönde ulaşan bir şikayet olmadığını belirterek, konuyu mutlak suretle detaylı şekilde araştırıp bilgi vereceğini ifade etti.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Sonuç Büyük:

“Konuyla ilgili detaylı bilgim yok. Araştırıp daha fazla bilgi edineceğim”

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Sonuç Büyük, kendilerine bu yönde ulaşan bir şikayet olmadığını belirterek, konuyu mutlak suretle detaylı şekilde araştırıp bilgi vereceğini ifade etti. YENİDÜZEN’e konuşan Dr. Sonuç Büyük, “bazen acil serviste yapılan tetkikler uzun sürebilir, zaman alabilir veya birkaç doktordan fazla doktorun görüş ve onayı gerekebilir. Bu yüzden süreç uzamış olabilir. Hasta geldiği zaman ilk bulguları neydi? Ne tespitler yapıldı? Hangi doktor tarafından görüldü, hangi tahliller yapıldı. Dediğim gibi bu konuyla ilgili detaylı bilgim yok. Mutlak suretle araştırıp daha fazla bilgi edineceğim.