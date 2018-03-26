“Artist Pakize” sahnelendi

Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediği 8. Beşparmaklar Tiyatro Festivali kapsamında MASK Tiyatro Çorum’un sahnelediği “Artist Pakize” adlı oyun sahnelendi. İlginin oldukça fazla olduğu oyun izleyenlerin beğenisini topladı. Oyunun konusu; İnsanların bir çoğunun içinde bastırdıkları duygu ve düşüncelerinin akıl oyunları yolu ile gün yüzüne çıkmasının traji komik bir örneğidir. Oyun, düş ve gerçek sorgusu yaparken, kadın kimliğinin eski Türk Filimlerinin kategorize edilmiş kadın figürleri üzerinden eleştirisini yapıyor.

Oyunun sonunda konuşma yapan Çatalköy Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Derman Atik, oyunculara gösterikleri performanstan ve Festivale katılarak katkı koymalarından dolayı, teşekkür edip, sahneye Çatalköy Belediyesi Meclis Üyesi Yusuf Sipahi’yi çağırdı. Sipahi de oyuncuları tebrik edip çiçek ve plaket takdim etti.