“Artık atıl vaziyette bir arka bahçe değiliz”

Fehime ALASYA

Mali sıkıntılarla boğuşmasına rağmen başarılı pek çok projeye imza attığını ifade eden Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, kırsal kesim bölgesinde bulunan küçük belediyeler için köklü çözümler üretilmesi gerektiğini belirtti.

Öztaş, “Bu belediyelerin idamesi için kesinlikle havuz sistemine geçilmelidir” dedi.

Çok büyük imkânsızlıklar içerisinde, birçok projeyi hayata geçirmeyi başardığını anlatan Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, bu projelerle guru duyduğunu ifade etti, tek amacı ve hedefinin beldesine hizmet edebilmek olduğunu işaret ederek gelecek projelerinden söz etti…

Geçitkale Havaalanının atıl vaziyette durmasını değerlendiren Öztaş, bu konun bir an önce gündeme alınması gerektiğini belirtti.

Göreve geldiği günden bu güne hedeflerinin on katı üzerinde çalışma yaptığını belirten Öztaş, bölgede insan hayatına dokunan 48 projeye imza atıklarını anlattı, tüm bunların T.C. Kalkınma ve İşbirliği Ofisi katkılarıyla yapıldığının altını çizdi.

Bölge halkı için pek çok irili ufaklı projeye imza attıklarını anlatan Öztaş, özeleştiride bulunarak bölgeye gençliği için spor tesisi ve futbol sahası yapılması gerektiğini de belirterek, bu konuda gerekli girişimlerin başlatıldığını, çalışmaların başlayacağını kaydetti.

Gelecek projelerinden de söz eden Öztaş, kuraklıktan dolayı bölge halkına alternatif tarım arayışı içerisinde olduğun, zeytin ve ürünleri üzerine çeşitli projeler geliştireceğini anlattı.

Özdaş, ele alınması gereken acil konuları ve bölgedeki işleyişi YENİDÜZEN’e değerlendirdi.

“Tahsilâtımızı yüzde 30'lardan yüzde 80'lere getirdik, bünyemizde 140 km karelik bir alanın bakımı ve temizliği var, öncesinde sadece bir topluluk olan belediye yapısı artık kurumsal bir yapı oldu. Sıkıntılarımız olsa da birçok projeye imza attık”

YENİDÜZEN: Belediyenin mali durumunu değerlendirecek olursanız neler söyleyebilirsiniz?

Hasan Öztaş: “Mali durum açısından çok güzel şeyler söyleyemeyeceğim. Geçmişten kalan borçlarla mücadele verdik. Göreve geldiğimizde istifa ve emekliliği gelen ve ödemeleri yapılması gereken yedi personelimiz vardı. Mali sıkıntımız hala devam ediyor. Birçok belediye maaş ödeyemez durumda, kırsal belediyelere köklü çözümler yaratmalı. Kesinlikle havuz sistemine geçilmelidir. Bazı bölgelerde turistik yapısı olan veya ticari yapısı olan belediyelerin dengelenmesi lazım... Bu çalışmaya gidilirse güzel bir sonuca ulaştırılmalı. Belediyelerin idamesi için yapılabilecek birçok çalışma var ama siyasetin gölgesinde hareket edildiği için köklü çözüm yaratılamıyor.”

“Yığılma olan şehirler daha da fazla yapılanıyor, buna izin veriliyor, bunu yapmaktansa kırsal kesimlerin desteklenmesi çok daha mantıklı”

YENİDÜZEN: Geçitkale Havaalanı ile ilgili düşünceleriniz neler? Bu durum bölgenizi nasıl etkiliyor?

Hasan Öztaş: “Ülkede olan hava alanı ve buradan hiç uçak kalkmıyor, bence bu yapılan, bu alınan karar bir vatan hainliğidir. Yığılma olan şehirler daha da fazla yapılanıyor, buna izin veriliyor, bunu yapmaktansa kırsal kesimlerin desteklenmesi çok daha mantıklı.

Geçitkale havaalanı gündeme alınmalı. Kesinlikle bu hava alanı ülkeye kazandırılmalı. Bana göre milli servet atıl vaziyette duruyor. Bu bölgemize de çok olumlu getirileri olan bir çalışma olur, keşke açılsa...”



“Ülkede olan hava alanı ve buradan hiç uçak kalkmıyor, bence bu yapılan, bu alınan karar bir vatan hainliğidir. Yığılma olan şehirler daha da fazla yapılanıyor, buna izin veriliyor, bunu yapmaktansa kırsal kesimlerin desteklenmesi çok daha mantıklı. Geçitkale havaalanı gündeme alınmalı. Kesinlikle bu hava alanı ülkeye kazandırılmalı. Bana göre milli servet atıl vaziyette duruyor. Bu bölgemize de çok olumlu getirileri olan bir çalışma olur, keşke açılsa...” YENİDÜZEN: Bölgedeki sıkıntılar neler?

Hasan Öztaş: “Tahsilâtımızı yüzde 30'lardan yüzde 80'lere getirdik. Hatta bölgemizdeki tüm devlet dairelerinden de vergi alıyoruz. Nüfus itibariyle alttan dördüncü sıradayız, bu bağlamda katkı payımız da düşük. Buna karşın bünyemizde 140 km karelik bir alanın bakımı ve temizliği vardır. Toplam sekiz köy bünyemizde bağlı...”



“Tahsilâtımızı yüzde 30'lardan yüzde 80'lere getirdik. Hatta bölgemizdeki tüm devlet dairelerinden de vergi alıyoruz. Nüfus itibariyle alttan dördüncü sıradayız, bu bağlamda katkı payımız da düşük. Buna karşın bünyemizde 140 km karelik bir alanın bakımı ve temizliği vardır. Toplam sekiz köy bünyemizde bağlı...” YENİDÜZEN: Yerel seçimlerde yeniden aday olacak mısınız?

Hasan Öztaş: “Yine adayım. Belediyenin 1970'li yıllardan beri hayata geçmeyen birçok projesi var buna karşın bizler, gece gündüz çalıştık, projelerimizin tamamına imza attık. Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Ofisi’nin bize verdiği katkı ve destek ile bugünlere geldik. İnsan hayatına dokunan 48 projeye imza attık, her köyümüze hizmet götürdük. Öncesinde sadece bir topluluk olan belediye yapısı artık kurumsal bir yapı oldu. Sıkıntılarımız olsa da birçok projeye imza attık, insanların yaşam kalitesini geliştirdik. Hedeflerimin on katı üzerinde çalışmalar yaptım diyebilirim. Bir mimar veya mühendisimiz yok ama buna karşın en çok proje yapan belediyeyiz.”

Maddi imkansızlıklar çerçevesinde insan hayatına dokunan onlarca projeye imza atıklarını anlatan Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, küçük belediyeler için köklü çözümler üretilmesi gerektiğini dile getirdi.

YENİDÜZEN: Bölgede uygulanan projelerden söz eder misiniz?

Hasan Öztaş: “Her insan potansiyel bir engellidir düşüncesiyle tüm köylerde kaldırım projesine dair başlangıç yaptık. Uyguladık, uygulamalarımız da devam edecek. Köyde çok büyük sıkıntı olan içme suyu sorunu vardı, dokuz günde bir su alan hanelere üç günde bir su götürdük. Yedi tane parka imza attık. Bir kısmı T.C. Kalkınma ve İşbirliği Ofisi katkılarıyla bir kısmı öz kaynaklarımızla... Sağlık merkezimizin düzenlenmesi yapıldı. 24 saat 112 acil hizmetimiz var, ihtiyaç doğrultusunda doktor geliyor. Vatandaşın buna talebi çok fazla... Beşte bir nüfusumuz 65 yaş üzeri, bu bağlamda bakıma muhtaç vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onları geziye götürüyoruz. Gündüz yaşlı bakım evi projesini hayata geçirmek istiyoruz. Ama bu proje için katkı alamadık. Proje beklemede, kaynak arayışlarımız var, çalışmalarımız devam edecek. Dere ıslahları yapıldı. Muhtarlık binası ve atıl durumda olan binaların tadilatı yapıldı. Çöp aracı ve vidanjör alımı ile araç filomuzu genişlettik. Tüm bunların yanında irili ufaklı pek çok işe imza attık…”



“Her insan potansiyel bir engellidir düşüncesiyle tüm köylerde kaldırım projesine dair başlangıç yaptık. Uyguladık, uygulamalarımız da devam edecek. Köyde çok büyük sıkıntı olan içme suyu sorunu vardı, dokuz günde bir su alan hanelere üç günde bir su götürdük. Yedi tane parka imza attık. Bir kısmı T.C. Kalkınma ve İşbirliği Ofisi katkılarıyla bir kısmı öz kaynaklarımızla... Sağlık merkezimizin düzenlenmesi yapıldı. 24 saat 112 acil hizmetimiz var, ihtiyaç doğrultusunda doktor geliyor. Vatandaşın buna talebi çok fazla... Beşte bir nüfusumuz 65 yaş üzeri, bu bağlamda bakıma muhtaç vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onları geziye götürüyoruz. Gündüz yaşlı bakım evi projesini hayata geçirmek istiyoruz. Ama bu proje için katkı alamadık. Proje beklemede, kaynak arayışlarımız var, çalışmalarımız devam edecek. Dere ıslahları yapıldı. Muhtarlık binası ve atıl durumda olan binaların tadilatı yapıldı. Çöp aracı ve vidanjör alımı ile araç filomuzu genişlettik. Tüm bunların yanında irili ufaklı pek çok işe imza attık…” YENİDÜZEN: Bölgede gençlere yönelik ne gibi çalışmalar yapılıyor veya yapılması hedefleniyor?

Hasan Öztaş: “Gençler şehirlere göç etmekteydi. 53 tane kırsal kesim arsası dağıtıldı, alt yapısıyla birlikte teslim edildi. Son asfaltlaması kaldı. Sosyal aktivite merkezimiz kuruldu. Orkestrasından spora dek, ağırlık olarak gençlere hitap eden sosyal aktivite merkezi kuruldu. Yıllardır kanayan yaramız olan Geçitkale futbol sahası için girişimler başladı, çalışmalara start vereceğiz. Geçmiş yıllarda durmuş durumda olan bu proje ihaleye çıkılıyor.”



“Gençler şehirlere göç etmekteydi. 53 tane kırsal kesim arsası dağıtıldı, alt yapısıyla birlikte teslim edildi. Son asfaltlaması kaldı. Sosyal aktivite merkezimiz kuruldu. Orkestrasından spora dek, ağırlık olarak gençlere hitap eden sosyal aktivite merkezi kuruldu. Yıllardır kanayan yaramız olan Geçitkale futbol sahası için girişimler başladı, çalışmalara start vereceğiz. Geçmiş yıllarda durmuş durumda olan bu proje ihaleye çıkılıyor.” YENİDÜZEN: Geleceğe yönelik vaatleriniz neler?

Hasan Öztaş: “Altyapı namına bir yerlere geldik. Artık sosyal belediyecilik adına adım atmamız gerek. Bölgemizde ortaokul ve lise olmasına rağmen kapalı spor salonumuz yok, spor kompleksine ihtiyaç var. Buna hem insanlarımız hem de gençlerimizin ihtiyacı var, bu bağlamda kolları sıvayacağız. Zeytin konusunda temsili çalışmalarımız var. “Cittaslow 4” olmaya hazırlanıyoruz. Bölgede kuru tarım yapılmakta fakat kuraklıktan dolayı verim giderek düşmekte, buna alternatif tarım üretmek istiyoruz. Bu bağlamda zeytini daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Bölgede iki tane zeytinyağı fabrikamız var, bir yenisi daha eklenecek ve turistik bir yapıya kavuşacak. İnsanlarımıza da alternatif tarım yaratmaya çalışıyoruz. Buna çok ciddi ihtiyaç var. Bizim ana hedeflerimizden biri de budur.

Zeytin müzesi projemiz de vardır. Festivalimizin simgesi zeytin… Kültür ve sanat adına, festival tadında bir etkinlik başlattık. Çok fazla talep görmese de biz kültür ve sanat içeriği olan etkinliğimize yine de önem veriyoruz. Birçok köyde yapılan panayırlar artık çok aynı, biraz daha bölgesel, yerel verim olması şart. Biz de bu festivali bu doğrultuda yapmaya çalışıyoruz. Üç tane sergi açıp yerel çalışmalar yaptık. Sanatsal birçok çalışma yapılıyor. Fotoğraftan tutun da heykel yapımından, şiir dinletisine dek birçok sanatsal çalışmalarımız oldu. Artık hem yerel hem de merkezi yönetimlerin daha hassas davranması gerek diye düşünüyorum.

65 yaş üzeri insanlarımıza daha fazla hizmet götürmeyi planlıyoruz. Üreten kadınlar adında bir pazarımız var, çok rağbet görmedi, Olivyum adında projeyi de hayata geçireceğiz.

Bölgemizde çalışılan perma kültür, topraktan almadan toprağa verme felsefesidir. Buna birçok talep var. Yurt dışından gelen ve konaklayanlar oluyor. Binlerce öğrenciyi gezdirip gözlem yapmalarını sağlıyoruz.”



“Altyapı namına bir yerlere geldik. Artık sosyal belediyecilik adına adım atmamız gerek. Bölgemizde ortaokul ve lise olmasına rağmen kapalı spor salonumuz yok, spor kompleksine ihtiyaç var. Buna hem insanlarımız hem de gençlerimizin ihtiyacı var, bu bağlamda kolları sıvayacağız. Zeytin konusunda temsili çalışmalarımız var. “Cittaslow 4” olmaya hazırlanıyoruz. Bölgede kuru tarım yapılmakta fakat kuraklıktan dolayı verim giderek düşmekte, buna alternatif tarım üretmek istiyoruz. Bu bağlamda zeytini daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Bölgede iki tane zeytinyağı fabrikamız var, bir yenisi daha eklenecek ve turistik bir yapıya kavuşacak. İnsanlarımıza da alternatif tarım yaratmaya çalışıyoruz. Buna çok ciddi ihtiyaç var. Bizim ana hedeflerimizden biri de budur. Zeytin müzesi projemiz de vardır. Festivalimizin simgesi zeytin… Kültür ve sanat adına, festival tadında bir etkinlik başlattık. Çok fazla talep görmese de biz kültür ve sanat içeriği olan etkinliğimize yine de önem veriyoruz. Birçok köyde yapılan panayırlar artık çok aynı, biraz daha bölgesel, yerel verim olması şart. Biz de bu festivali bu doğrultuda yapmaya çalışıyoruz. Üç tane sergi açıp yerel çalışmalar yaptık. Sanatsal birçok çalışma yapılıyor. Fotoğraftan tutun da heykel yapımından, şiir dinletisine dek birçok sanatsal çalışmalarımız oldu. Artık hem yerel hem de merkezi yönetimlerin daha hassas davranması gerek diye düşünüyorum. 65 yaş üzeri insanlarımıza daha fazla hizmet götürmeyi planlıyoruz. Üreten kadınlar adında bir pazarımız var, çok rağbet görmedi, Olivyum adında projeyi de hayata geçireceğiz. Bölgemizde çalışılan perma kültür, topraktan almadan toprağa verme felsefesidir. Buna birçok talep var. Yurt dışından gelen ve konaklayanlar oluyor. Binlerce öğrenciyi gezdirip gözlem yapmalarını sağlıyoruz.” YENİDÜZEN: Son olarak neler söylemek istersiniz?

Hasan Öztaş: “Çok büyük imkânsızlıklar içerisinde büyük işlere imza attık, gururla dört yılda devrim yaptık diyorum. İnsanların refahını ve mutluluğunu arttırdık. Hayatta siyasi olamadım olamayacağım da ama tek amacım tek derdim beldeme hizmet edebilmektir. Artık beldemiz atıl vaziyette bir arka bahçe değil, bu bizim gururumuz mutluluğumuz.”

Geçitkaleliler memnun: “Daha da iyi işler olacağına inanıyorum”

Belediyenin mali durumunun kötü olduğu yönünde hemfikir olan bölge sakinleri, belediyenin birçok imkansızlığa rağmen faaliyet yürüttüğünü dile getirerek, işleyişinden memnuiyet getirdi.

YENİDÜZEN’e konuşan vatandaşlar, “Bölgede bazı eksiklikler var fakat buna karşın yapılan birçok güzel proje var” diyerek belediyenin işleyişinden memnuniyet dile getirdi.

Bölgede acilen ele alınması gereken konulara değinen vatandaşlar, geleceğe dair umutlu konuştu.

Siyasete güvenini kaybettiğini belirten birçok Geçitkale sakini, buna rağmen yerel yönetime karşı tam güven ifade ettiler.

Bölgedeki en büyük eksikliği dile getiren bölgeliler, özellikle spor tesisi ve futbol sahası yapılmasını istedi.

BÖLGE SAKİNLERİ NE DEDİ?

Bülent Kahvecioğlu: "Bölgeye kırsal kesim arsası, spor faaliyetleri ve sosyal konut projesi şart”

"Bölgede çok iyiye gidiş var. Bölgeye kırsal kesim arsası, spor faaliyetleri ve sosyal konut projesi bence şart. Futbol sahası konusunda belediyeden ziyade merkezi yönetime ve siyasetçilere inancım kalmadı diyebilirim. Bunun yanında başkandan veya belediyenin bölgedeki işleyişinden de çok memnunuz"

Nalan Çobanoğlu: “Kreş yapılması bence bölgedeki en güzel şey oldu”

“Belediyemizin çalışmasından memnunuz, daha önce yapılmayan birçok proje yapıldı. artık birçok hizmet mevcut. Köye kreş yapıldı, meydana hayat geldi, birçok çalışma yapılıyor. Yine seçim olsun yine başkanımıza destek veririz. Çocuklar için birçok park yapıldı, kreş yapılması zaten bence bölgedeki en güzel şey oldu.”

Ali Gülerler: “En büyük eksiklik gençler için futbol sahası”

“Gözlem ve tespitlerime dayanarak önceki dönemlere göre bölgede çok daha güzel işlere imza atıldı. Bölgemiz canlandı. Birçok yenilik yapıldı, sokaklarımıza yollarımıza düzen, disiplin geldi. İnşallah halk bunu görür ve ona göre davranır. Bana göre en büyük eksiklik gençler için futbol sahası, onun da en yakın zamanda yapılacağına inanıyorum.”

Sonuç Kunna: “Köy meydanlarında bulunan atıl vaziyetteki eski yapılar sahiplenmeli”

“Bölgemizde tabi ki eksiklikler var fakat buna karşın yapılan pek çok güzel proje de var. Belediye sıkıntılı fakat yine de çok çabalıyor, çalışıyor… Ara sokaklardaki yollar, köy meydanlarında bulunan ve atıl vaziyette tutulan betonarme, eski yapılar da sahiplenmeli.”

Hüseyin Özaktaş: “Bölgedeki en büyük eksiklik futbol sahası ve spor tesisidir”

“Bölgedeki tek sıkıntı kuraklığın olmasıdır. Bunun dışında bir sorunumuz yok. Evlere gelen sularda geçmişte sıkıntı vardı, o da giderildi. Bölgede son yıllarda iyiye gidiş var, çok güzel projeler yapıldı. Örneğin kültür merkezi, köy meydanında yapılan çalışmalar, kreş yapımı, çocuk parkları gibi projeler… Bölgedeki en büyük eksiklik futbol sahası ve spor tesisidir, onun da yakın zamanda yapılacağı bilgisini aldık, umarım yapılır.”

Halil Halifi: “Az nüfuslu bölgelerde belediye olması bence külfettir”

“Benim belediyelerden bir beklentim yok. Küçük belediyeler, halka yük olmaktan başka bir işe yaramıyor. Az nüfuslu bölgelerde belediye olması bence külfettir. Belediyelerden ancak da temizlik, tertip beklenebilir, onu da zaten bizim belediyemiz fazlasıyla yapıyor, memnunuz…”

Hüseyin Çobanoğlu: “Belediye mali sıkıntılara rağmen çok güzel hizmet veriyor”

“10 yıldır bölgede kebapçılık yapıyorum, bir işletmeci olarak da bir vatandaş olarak da hiçbir sorun yaşamıyorum. Belediye mali sıkıntılara rağmen çok güzel hizmet veriyor. Daha da güzel projeler yapacağına inanıyorum…”

Mustafa Kayador: " Daha da iyi işler olacağına inanıyorum”

“Bölgede herhangi bir sıkıntı yok. "Bölgede herhangi bir sıkıntı yok. Belediyenin işleyişinden memnunuz. Daha da iyi işler olacağına inanıyorum. Çalışkan ve başarılı bir belediyemiz var. Bölgeye yapılan güzelliklerin yanı sıra sosyal konut projesi gibi çalışmalar da yapılsa, gençliği bölgede tutacak konularda teşvik edilse çok daha güzel olacak. Bir futbol sahası hemen yapılmalı, çok geç kalınmış bir proje…"