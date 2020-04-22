Artı'da 'online' eğitim dönemi

Söz konusu uygulamada hem video ile ders anlatımı, hem test çözümü ile soru cevap irdelemesi hem de canlı bağlantı ile ders yöntemi sürdürülüyor.

Artı Eğitim Merkezi: "Eğitimimizi ihmal etmememiz gerektiği inancındayız. Okullarımız ve dershanemiz kapalı olabilir; ancak eğitim, hayat boyu devam eden bir süreç olduğundan bizler ARTI EĞİTİM MERKEZİ olarak yaklaşık bir aydır uzaktan eğitim anlamında ARTIONLINE uygulamasını temel alan pek çok önemli çalışmaya imza atmış durumdayız"

Eğitimdeki adımları ile dikkat çeken Artı Eğitim Merkezi COVID-19 nedeniyle ara verilen eğitime "online" olarak devam ediyor.

Bir ay önce internet üzerindeki özel bir uygulama ile canlı görüntü bağlantısı ile derslere başlayan Artı Eğitim Merkezi'nin uygulaması veliler tarafından memnuniyetle karşılandı.

İnternet üzerinden "Zoom" uygulaması ile öğrencilerin evlerinden canlı olarak bağlandığı öğretmenler tıpkı bir sınıf ortamı gibi derslerini aktarıyor.

İnteraktif bir şekilde sürdürülen derslerde zaman zaman öğretmen ve öğrenciler arasında diyalog yaşanıyor, sorular karşılıklı olarak sorulabiliyor.

Hafta için her gün uygulanan ve programlı olarak yapılan dersler öncesinde öğrencilere konu anlatım videoları ve sorular da internet sitesi üzerinden sunuluyor.

Söz konusu uygulamada hem video ile ders anlatımı, hem test çözümü ile soru cevap irdelemesi hem de canlı bağlantı ile ders yöntemi sürdürülüyor.

Aynı interaktif bağlantı ile veli toplantısının dahi yapıldığı Artı Eğitim Merkezi online eğitim sürecinde öğrencilerin bu olağanüstü dönemde derslerinden geri kalmaması, müfredat ilerleyişi ile pekiştirme esas alınıyor.

İlkokul dershanesi hizmeti veren ve şimdilerde online olarak eğitime devam eden Artı Eğitim Merkezi internet üzerinden bir de kapsamlı sınav yapılacağını da açıkladı.

Artı: Eğitimimizi ihmal etmememiz gerektiği inancındayız

Söz konusu uygulama ile ilgili Artı Eğitim Merkezi'nden şu açıklama yapıldı: "Gerek ülkemizi gerekse tüm dünyayı saran salgın hastalık sebebiyle zorunlu olarak uzun bir süreden beridir en güvenli yerlerde, yani evlerimizdeyiz. Evimizde olduğumuz sürece, ailemizle vakit geçirmek, hobilerimizi geliştirmek gibi faaliyetlerle uğraşırken bir yandan da eğitimimizi ihmal etmememiz gerektiği inancındayız. Okullarımız ve dershanemiz kapalı olabilir; ancak eğitim, hayat boyu devam eden bir süreç olduğundan bizler ARTI EĞİTİM MERKEZİ olarak yaklaşık bir aydır uzaktan eğitim anlamında ARTIONLINE uygulamasını temel alan pek çok önemli çalışmaya imza atmış durumdayız. İlkokul 1. sınıftan 5. sınıfa kadar tüm öğrencilerimize sunmuş olduğumuz ARTIONLINE uygulamasını bu cumartesi günü (25.04.2020) yapacağımız bir deneme sınavı ile değerlendirme şansı bulacağız. Bu bağlamda, yapılacak olan bu deneme sınavlarını, ülkemizin ve öğrencilerimizin içinde bulunduğu zor günleri atlatabilmelerine bir katkı koymak ve sosyal sorumluluk çerçevesinde üzerimize düşen görevi yerine getirmek adına KKTC’DEKİ TÜM İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE AÇIYORUZ. Bunun için, cumartesi günü yapılacak olan deneme sınavımızı, resmî internet sitemiz olan www.artiegitimmerkezi.com adresindeki DENEME SINAVI sekmesine girip sınavı indirmeniz yeterli olacaktır. Ücretsiz ve pin kodsuz katılabileceğiniz bu sınavımızın cevapları ise ertesi gün (26.04.2020) yine aynı yerde yayınlanacaktır. Tüm öğrencilerimize sonsuz başarılar dileriz. Sağlıkla kalın…"