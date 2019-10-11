“Artan vergiler ve aldığımız hizmetle ilgili bilgi istiyoruz”

Ülkedeki yabancı öğrencileri temsil eden VOIS örgütünden öğrenciler, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüşerek, ‘artan vergileri ve sağlık hizmeti’ hakkında bilgi aldı, yaşadıkları sorunları iletti.

Dila ŞİMŞEK

Ülkedeki yabancı öğrencileri temsil eden VOIS örgütü Kurucu Başkanı Emmanueal Achiri ve öğrenciler, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay vergilerdeki artışın öğrencilere etkisini anlattı, sağlık hizmetinin neyi kapsadığı ve muhaceret ile ilgili detaylı bilgi alarak öğrencilerin sorunlarını da iletti.

Öğrenciler, dün sabah 9’da, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’nda Kudret Özersay ile toplandılar.

Örgütün öncülüğünü yapan Emmanuel Achiri, “100-200 TL olan muhaceretin, 475 TL’ye, sonrasında ise 544 TL’ye olan yükselişini” Özersay ile görüşerek, her yıl ödenmesi gereken bu miktarın öğrencileri zora soktuğunu söyledi.

Özersay’dan “KKTC’nin hala gelişmekte olan yeni bir ülke olduğu ve yabancı öğrencilerle ilgili atılması gereken adımları hala kavramakta olduğu” yanıtını aldıklarını belirten Achiri, yerel halkın artan nüfusla endişe yaşadığının kaydedildiğini aktardı.

“Sağlık sigortası neyi kapsıyor?”

Yabancı öğrencilerin, evrak işlerinde, muhaceret ve sağlık sigortalarında yeterince bilgilendirilmediğini savunan Achiri, sağlık hizmetine ödenen miktarın neyi kapsadığı sorusunu sordu.

Achiri, “Muhaceret için, her sene HIV, Hepatit gibi hastalıklar için kan testi yapıyoruz. Ancak bu hastalıklara olan önyargının dünya çapında kırılması için uğraşan enfeksiyon uzmanları, örgütler ve hastalar varken, burada sergilenen tutum hastalar için ayrımcıdır” şeklinde konuştu. VOIS Başkanı Achiri, Özersay’ın bu konuyu Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile görüşeceğini söylediğini, ilerleyen zamanda yabancı öğrencilerle görüşülebileceğini belirttiğini ifade etti.