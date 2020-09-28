“Arsa siyasi nedenlerle elimizden alınmak isteniyor”

Alayköy Sanayi Bölgesi’ndeki bir arsanın önce Hasan Çayan’a ardından bir başka kişiye kiralandığı iddiası, arsayı 2019 yılında devralan ve şu an içine iş yeri inşaatı bulunan mal sahiplerini çileden çıkardı.

Çayan: “Bana burası sözleşmeyle kiralandı, ardından bir kağıt yolladılar ve inşaatımı durdurdular, gerekçe sorduk, sözleşmeniz bitti, yenilemediniz dediler ama salgın vardı, her taraf kapalıydı, oğlum yurt dışından gelemedi. Bana açık açık: ‘Sana burayı dörtlü hükümet verdi, biz UBP’liyiz, elinizden burayı alacağız’ dediler.”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy: “Sözleşmesi bir yıl önce geçti, iki yıl da boş kaldı, yani üç yıl boyunca hiçbir şey yapılmadı, bu nedenle oraya müdahale edildi. Konuyla ilgili Sanayi Dairesi devrede, gelişmeleri hafta içi takip edeceğiz.”

Alayköy Belediye Bakanı Hulusi Manisoy: “Sanayi Dairesi, İyi Hal Yasası’na göre ihbar vermeliydi ama vermedi ve sözleşmeyi iptal etti. Ortada iki mal sahibi var, birinin elinde izinler, birinin elinde sözleşme. Biz Sanayi Dairesi’nden iki tarafın sorununu çözmesini bekliyoruz.”

Fehime ALASYA



Sanayi arsası yurttaşları karşı karşıya getirdi. “Siyasi gerekçelerle” arsasının elinden alınmak istendiğini belirten Çayan ailesi isyan etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Sanayi Dairesi’nin himayesinde olan Alayköy Sanayi Bölgesi’nde bir arsanın iki kişiye kiralandığı iddia edildi. Taraflar, konuyu YENİDÜZEN’e değerlendirdi.

Söz konusu arsanın oğlu Hasan Çayan adına olduğunu ve kendisinin ilgilendiğini anlatan baba Emin Çaya, “Bana burası sözleşmeyle kiralandı, ardından bir kağıt yolladılar ve inşaatımı durdurdular, gerekçe sorduk sözleşmeniz bitti, yenilemediniz dediler ama salgın vardı, her taraf kapalıydı, oğlum yurt dışından gelemedi” diyerek arsalarının başkasına verilmek istenmesine tepki gösterdi.

Kendilerine hiçbir uyarı yapılmadan, içinde inşaatları olduğu halde böyle bir adımın atılmasını sadece ‘siyasi nedenlere’ bağlayan Çayan, “Bunlar tamamen siyasidir. Bana ‘Sana burayı CTP verdi, biz UBP’liyiz, elinizden burayı alacağız.’ dediler” şeklinde konuştu.

Taçoy: “Sözleşmeleri bitmişti…”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Hasan Çayan adına olan söz konusu ilk sözleşmenin tarihinin bir yıl önce bittiğini, bu nedenle arsanın başkasına kiralandığını dile getirdi. Taçoy, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, “Sözleşmesi bir yıl önce geçti, iki yıl da boş kaldı, yani üç yıl boyunca hiçbir şey yapılmadı, bu nedenle oraya müdahale edildi. Konuyla ilgili Sanayi Dairesi devrede, gelişmeleri hafta içi takip edeceğiz.” dedi.

Arsası elinden alınmak istenen Emin Çayan:

“Bu nasıl bir siyaset? Konuyu mahkemeye taşıyacağız”

Alayköy Sanayi Bölgesi’nde 2019 yılında arsa kiraladığını ve geçtiğimiz günlerde bu arsanın başka kişilere peşkeş çekildiğini iddia eden Emin Çayan, oğlu Hasan Çayan adına kiralanan ve içerisinde inşat başlattıkları yerin ellerinden alınmak istediğini anlattı.

“Zararımız çok büyük, buraya çok para attık, hiçbir gerekçeleri yok, yaptıkları çok yanlış, bize bir uyarı bile gelmedi” diyerek duruma tepki gösterdi.

Yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyan Çayan, arsadan çekilmeleri için tehdit edildiklerini savundu. Konuyu Polise taşıyan Çayan, hukuk yoluna da baş vurup Belediyenin inşaata yönelik mühürleme işlemi için ara emri alacağını anlattı.

Yaşadıklarını anlatan Çayan, şunları dile getirdi:

“Makinist garajı yapacaktık, bu yeri bize kiraladılar. Planlarını çıkardık, belediyeye tüm vergilerini ödedik. Pandemi araya girdi, işlerimiz durdur. Bundan 20 gün önce de temel attık, bina yapımına başladık. Burada yıllardır burada yeri olan ama bir çivi bile çakmayan veya attığı temel dahi çürüyenler varken neden benim oğluma kuracağım iş yeri alınmak isteniyor anlamıyorum?

Sanayi dairesinden geldiler ve bize burayı başka birine verdik dediler.

Polise şikâyet ettik. 10 günün içinde bu yeri 2 kişiye verdiler. En son da Ahmet Kaşif’in akrabalarına verdiler. Bizim her yerden yasal iznimiz var, inşaatımız da yasaldır ama Alayköy Belediyesi bize mühürledi. İnşaat devam ederken, yanımıza katlı kravatlı birkaç adam geldi, işçilerimizi kovdu. Bana ‘İnşaata başladın, bizi zarara soktun, biz burayı aldık, başkasına satıp para kazanacaktık, bakan bizim yeğenimizdir, burayı biz alacağız.’ dediler. Polise şikâyetçi oldum. İşçilerimiz de korktu, ifade vermedi.

Belediye müdürüne Sanayi Odası’ndan yazı gitmiş, Başkan mühürlenmez demesine rağmen yine de müdür mühürledi.

Bunlar tamamen siyasidir. Bana ‘Sana burayı CTP verdi, biz UBP’liyiz, elinizden burayı alacağız.’ dediler. Pazartesi konuyu avukata taşıyoruz. Biz bu arsa için sadece belediyeye 18 bin TL ödedik. İçine dolgu yaptık, inşaat kaldırdık. Akabinde sözleşmeniz bitti, yenilemediniz dediler. Elle tutulur gerçek bir gerekçe istedik, bir şey bulamayınca bize sizi silah zoruyla da olsa atacağız, siz CTP’lisiniz dediler. Avukat tuttum, ara emri alıp inşaata devam edeceğiz.” dedi.

Alayköy Belediye Bakanı Hulusi Manisoy:

“Sanayi Dairesi, İyi Hal Yasasına göre ihbar vermeliydi ama vermedi ve sözleşmeyi iptal etti”

Alayköy Belediye Bakanı Hulusi Manisoy ise Sanayi Dairesi’nden aldıkları yazı üzerine inşaatı mühürlediklerini ifade ederek, ortada iki mal sahibi olduğunu, bu durumun bir an önce çözülmesi gerektiğini kaydetti. “Birinin elinde izinler, birinin elinde sözleşme. Biz Dairenin iki tarafın sorununu çözmesini bekliyoruz.” diyen Manisoy, Sanayi Dairesi’nin ‘İyi Hal Yasasına’ göre ihbar vermesi gerektiğini fakat hiçbir uyarının yapılmadığını dile getirdi.

Manisoy, “Sanayi Dairesi de başkasına verdi. Sözleşmeye göre ‘iptal edilebilir’ maddesi var, bu nedenle Sanayi dairesi sözleşmeyi iptal etti. Şimdi ortada 2 mal sahibi var. Birinin elinde izinler, birinin elinde sözleşme. Emin beyin elinde inşaat izinleri var, inşaata yeni başladı. Sanayi Dairesi, İyi Hal Yasasına göre ihbar vermeliydi ama vermedi ve sözleşmeyi iptal etti. Biz Dairenin iki tarafın sorununu çözmesini bekliyoruz. Emin beyin inşaat ruhsatı da her işlemi de yasal ve izinlidir. Yıllarca yer alıp bir inşaat başlamayanlar da var, neden Sanayi Dairesi henüz bir yıldır sözleşmeli olan bir alanı bu şekilde bir iptale gitti anlamadık.” dedi.