Arpaların yerleri dert oldu

Toprak Ürünleri Kurumu’nun talebi doğrultusunda, Akdoğan Belediyesi’nin 60 bin TL harcayarak arpa aktarılması ve muhafazasında kullanılmak üzere düzenlediği zemin bu yıl boş kaldı. Belediye Başkanı Ahmet Latif isyan etti: “Bakanlık yandaş belediyesini destekledi”

YENİDÜZEN’e konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ise, siyasi bir ayrımcılığın olmadığını, arpanın çok değerli olduğunu ifade ederek kapalı alanları tercih ettiklerini söyledi.

Devrim DEMİR

Akdoğan belediye Başkanı Ahmet Latif, Toprak Ürünleri Kurumu’nun talebi doğrultusunda, Akdoğan Belediyesi’nin 60 bin TL harcayarak arpa aktarılmasında kullanılmak üzere düzenlediği zeminin bu yıl boş kaldığını söyledi, Tarım Bakanlığı'nın arpaların muhafazası için Vadili Belediyesi'ni tercih ettiğini söyledi.

“Arpa alımlarının başlaması ile Haziran ayında Toprak Ürünleri Yönetim Kurulu, senenin bol yağışlı geçmesi ile Akdoğan Belediyesi’nden yeni bir zemin talebinde daha bulundu. Talep üzerine Akdoğan Belediyesi, köy dışında iki arpa ambarı dışında hizmet vermek üzere 60 bin TL harcayarak yeni bir zemini daha hazırladı” diyen Akdoğan Belediye Başkanı Latif yeni bakan Dursun Oğuz'ın arpa aktarılmasında kullanılacak yer için Vadili Belediyesi'ne yöneldiğini söyledi.

Haziran ayında değişen bakanlıklarla birlikte, Tarım Bakanı Dursun Oğuz’un direktifi doğrultusunda, Akdoğan köyünde hazırlanan zeminden son anda vazgeçildiğini öne süren Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, bakanlığın ve Toprak Ürünleri Kurumu'nun 500 bin TL ödeyerek 3 aylığına Vadili köyünde ambar kiraladığını iddia etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, iki ambarda alımların durduğunu, hazırlanan zeminin ise hala boş olduğuna dikkati çekerek 500 bin TL’ye hizmet için kiralanan ambarın aktif bir şekilde çalıştığını kaydetti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ise, siyasi bir ayrımcılığın olmadığını, arpanın çok değerli olduğunu ifade ederek kapalı alanları tercih ettiklerini iddia etti.

Oğuz, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif’in iddia ettiği zeminin ise geçmiş Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı döneminde hazırlandığını belirtti.

Latif: “Hizmetlerimiz partizanlık güdülmeden yapılıyor”

YENİDÜZEN’e konuşan Akdoğan Belediye Başkanı, senelerdir Toprak Ürünleri Kurumu’nun Akdoğan köyünde iki ambardan hizmet aldıklarına değindi. Latif, Toprak Ürünleri Yönetim Kurulu’nun yılın verimli geçmesi ile iki ambar dışında bir zemin talebinde daha bulunduklarını kaydetti.

Latif, talep doğrultusunda, Akdoğan köyü girişinde 60 bin TL harcayarak bir zemini daha hazırladıklarını kaydetti ve şunları söyledi:

“Toprak Ürünleri Yönetim Kurulu, talep doğrultusunda belediyemize geldi. Arpa alımları başladığı zaman zemini hizmet için hazır hale getirdik. Yönetim, her zaman dökülen yerden yine alım yapacağını belirtti. İki ambarımız daha var, Türkmenköy yolundaki ambarla ilgili TÜK bizden çalışma istedi ve biz belediye olarak 150 kamyonluk bir hafriyatı olan kamyon başı 500 TL olan işi yaptık. Yeniledik ve zeminlerini hazırladık. Bunun yanında tuvalet lavaboları 365 gün biz Akdoğan Belediyesi olarak bu hizmeti devlet dairelerine götürmekteyiz. Siyasi yelpazenin neresinde olursa olsun hizmetlerimiz her daim devam etmekte. Akdoğan Belediyesi hizmetlerini partizanlık gütmeden yerine getirmekte.”

“Bakanlık değişti, alan yandaşlarına peşkeş çekildi”

Akdoğan Belediyesi’nin 365 gün arpa ambarlarına gereken hizmeti sunduğunu kaydeden Latif, son 10 yıldır verimli bir yıl olmadığını ancak bu yılın oldukça olgun ir yıl olduğuna değindi.

Latif, Haziran ayında bakanlığın değişmesi ile “Tarım Bakanlığı'nın yandaş belediyelerine destek çıkarak hazırlanan zeminin bir anda gözden çıkarıldığını” ifade etti.

Latif, “Akdoğan Belediyesi 60 bin TL zarara uğratıldı. Bize bakanlık tarafından yapılan tek açıklama ise arpanın öncelikli olarak kapalı alana döküleceği oldu. Tarım Bakanlığı ve Toprak Ürünleri Kurumu 500 bin TL ödeyerek Vadili köyünde ambar kiralayıp hizmet satın aldılar. Bizim hazırladığımız zemin hiçe sayıldı. Siyasi yandaş olmadığımız için, böyle bir hareket yapıldı. Bunun yasal olarak girişimi neyse yapılacaktır, bu hareket şahsıma değil tüm Akdoğan köyüne yapılan bir harekettir”

Latif, hizmetlerin Vadili köyünde kiralanan arpa ambarında devam edeceğini bildiklerini kaydederek, “Bakanlık sırf kendi belediyelerine destek çıkabilmek için bunu yaptı. Yandaş belediyeler bugüne kadar TÜK’ün hiçbir işini yapmadı. TÜK’ün personeli ile bizim bir sıkıntımız yok, sorun siyasi atamalar ve başlardaki bakandır. Gereken neyse onu yapacağız, Akdoğan Belediyesi ciddi bir mağduriyet yaşadı” dedi.

Dursun Oğuz: “Siyasi bir ayrımcılık yok”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif’in iddiaları üzerine YENİDÜZEN’e konuştu.

Bakan Dursun Oğuz, arpanın değerine dikkat çekerek arpanın açık alana dökülmesinde mevsimsel veya emniyet açısından zaahiyat yaşanabileceğine vurgu yaptı.

Oğuz, “Kapalı alan olmasını özellikle istedik. Açık alanda korumak çok zordu. Kapalı alan alacağımızı ve önceliği kapalı alana vereceğimizi duyurduk. Ahmet Latif’in öne sürdüğü zemin, önceki bakanlığın talebi üzerine hazırlandı. Ortada hiçbir siyasi ayrımcılık yok” dedi.

“500 bin TL söylenmesine üzüldüm”

Bakan Dursun Oğuz, “Emniyet tedbirleri açısından kapalı alanı istedik, açtığımız bu yer için 500 bin TL söylenmesine üzüldüm, bu yeri çok alt miktara kiraladık.”

“Akdoğan Belediyesinin kendine göre kaybı oldu”

Bakanlık olarak Toprak Ürünleri Kurumu’nu korumak zorunda olduğunu ifade eden Oğuz, arpanın açık alana dökülmesinin büyük zarar olduğunu iddia ederek, “Ben arpayı açığa dökseydim, büyük bir zarara uğrayacaktık. TÜK’ün maddi zarara uğrama lüksü yok, ben kurumu bakanlık olarak korumak zorundayım. Akdoğan köyünde iki ambar tamamen doldu, dışarıya alım yapılmayacak. Belediyenin kaybı kendine göre oldu, açık alan olarak İskele, Geçitkale ve Vadili kullanılacak” dedi.