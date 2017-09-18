Didem MENTEŞ

Toprak Ürünleri Kurumu için ithal arpa taşıyan Madlın H isimli yük gemisi, 8 Eylül’de Mağusa Limanı'na demirledi, satıcı ve ithal eden firmaların ‘bankaları arası ödeme’ sıkıntısı nedeniyle gemi limana giriş yapamadı.

Rus menşeli yükü ithal eden Trans Trading Ltd, İskoçya’daki satıcı firmaya ödeme yapmasına rağmen, iki firmanın çalıştığı ‘aracı bankalar arasında yatırım sıkıntısı’ yaşandığı gerekçesiyle, geminin Mağusa Limanı’na giriş yapmasına satıcı firma tarafından izin verilmedi. Arpalar 10 gündür gemide bekletilirken, ülkedeki arpa stokunun yeterli olup olmadığı da merak konusu oldu.

Toprak Ürünleri Kurumu için ithal arpa taşıyan Madlın H isimli yük gemisi, 8 Eylül’de Mağusa Limanı'na demirledi, satıcı ve ithal eden firmaların ‘bankaları arası ödeme’ sıkıntısı nedeniyle gemi limana giriş yapamadı.

Gül: “Satıcı firma geminin girişi için talimat vermedi”

YENİDÜZEN’e konuşan Trans Trading Nakliyat Şirketi Direktörü Tahsin Gül, Satıcı firma tarafından geminin limana girişine izin verilmediğini söyledi. Gül, ithalatçı firma olarak İskoçya’daki satıcı firmaya çalıştıkları banka aracılığıyla ödeme yaptıklarını belirterek, “İskoçya’daki firma ödemenin hesabına yatmadığını iddia ediyor, muhabir bankalar arasında sıkıntı yaşandı. Sorun bugün çözülecek, malı TÜK’e teslim edeceğiz” dedi.

Rus menşeli yükü ithal eden Trans Trading Ltd, İskoçya’daki satıcı firmaya ödeme yapmasına rağmen, iki firmanın çalıştığı ‘aracı bankalar arasında yatırım sıkıntısı’ yaşandığı gerekçesiyle, geminin Mağusa Limanı’na giriş yapmasına satıcı firma tarafından izin verilmedi.

Ratip: “Yeterli stok var”

Arpanın ülkeye 10 gündür giriş yapmaması ise ülkedeki arpa stokunun ne durumda olduğunu akıllara getirdi. YENİDÜZEN’e konuşan Toprak Ürünleri Kurumu Ragıp Ratip, iki firma arasındaki sıkıntının bugün giderilmeye çalışacağını belirterek, “Gemi ve teslimatla ilgili bir sıkıntı var. Sorun çözüldüğü zaman biz malımızı alacağız. Bu gemi geri bile gitse beni etkileyecek hiçbir durum söz konusu değildir. TÜK’de 2 aylık arpa stoku vardır, bir sıkıntı olmaz” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Trans Trading Nakliyat Şirketi Direktörü Tahsin Gül, ithalatçı firma olarak İskoçya’daki satıcı firmaya çalıştıkları banka aracılığıyla ödeme yaptıklarını belirterek, “İskoçya’daki firma ödemenin hesabına yatmadığını iddia ediyor, muhabir bankalar arasında sıkıntı yaşandı. Sorun bugün çözülecek, malı TÜK’e teslim edeceğiz” dedi.

Trans Trading Nakliyat Şirketi Direktörü Tahsin Gül:

“Biz ödeme yaptık, satıcı firma hesapta gözükmediğini iddia ediyor”

TÜK için ithal edilen Rus menşeli yük, 8 Eylül’den beri Mağusa Limanı’na giriş yapmak için bekletiliyor.

Trans Trading Nakliyat Şirketi Direktörü Tahsin Gül, satıcı firmaya ödeme yaptıklarını, evraklarının elinde olduğunu söyleyerek, iki ülke arasındaki aracı bankalarda sıkıntı yaşandığını söyledi. Gül, “İskoçya’daki satıcı firmaya ödeme yaptım. Satıcı firma kendi muhabir firmasını değiştirdi. Bizim çalıştığımız bankanın hesabına yatırdık, bizim bankanın Avrupa’da çalıştığı muhabir bankaya hesabın yatmadığı iddia ediliyor. Bu nedenle İskoçya’daki satıcı firma, geminin limana girmemesi için talimat verdi. Yarın (bugün) işlemler tamamlanacak ve geminin liman girişi sağlanacak. Malı TÜK’e teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.

Toprak Ürünleri Kurumu Ragıp Ratip ise “Gemi ve teslimatla ilgili bir sıkıntı var. Sorun çözüldüğü zaman biz malımızı alacağız. Bu gemi geri bile gitse beni etkileyecek hiçbir durum söz konusu değildir. TÜK’de 2 aylık arpa stoku vardır, bir sıkıntı olmaz” dedi.

TÜK Müdürü Ragıp Ratip:

“2 aylık arpa stokumuz var, sıkıntımız olmaz”

Toprak Ürünleri Kurumu Ragıp Ratip, malı getiren geminin limana giriş yapamamasıyla ilgili, kurumun herhangi bir sorumluluğu olmadığını belirterek, “Gemi ve teslimatla ilgili bir sıkıntı var. Sorun çözüldüğü zaman biz malımızı alacağız. Bu gemi geri bile gitse beni etkileyecek hiçbir durum söz konusu değildir. TÜK’de 2 aylık arpa stoku vardır, bir sıkıntı olmaz” dedi.

Ratip, şunları söyledi: “Malı alma şeklimiz ‘SİFLO’ şeklindedir. Gemiden mal boşaltılır, kamyona yüklendikten sonra net belediye kantar tartısı çerçevesinde ödeme yapılacak. Yeni bir uygumla olarak başlattık. Bu gibi benzeri sıkıntıları üstümüze almadık. Bunlar tamamen ithalatçı firmaların uhdesinde olan risklerdir. Çıktığımız ihaleyi kazanan firma bu ithalatı yapıyor ama malın ödemesi, malın tamamen boşalması ve kamyona yüklenen mallar üzerinden bizim ödememiz olacak. Gemide gelen mal miktarı üzerinde değil, biz kamyonla ne kabul ettiysek onun ödemesini yapacağız.

8 Eylül’den beri gemi duruyor, bir evrak eksikliği söz konusudur. Acente ile gemi arasında yaşanan bir sıkıntıdır. Sorun çözüldüğü zaman biz malımızı alacağız. Bu gemi geri bile gitse bizi etkileyecek hiçbir durum söz konusu değildir. Gemi ve teslimatla bir sıkıntı vardır. TÜK’de 2 aylık arpa stoku vardır, bir sıkıntı olmaz”