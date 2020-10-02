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Armut, sultani üzüm ve narda limit üstü kalıntı

Armut, sultani üzüm ve narda limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi, ithal ürünlerden  deveci armut ve sultani üzümde, yerli ürünlerden ise narda Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğini duyurdu.

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Tarım Dairesi, ithal ürünlerden  deveci armut ve sultani üzümde, yerli ürünlerden ise narda Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğini duyurdu.

Tarım Dairesi, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 

Açıklamaya göre, ithal ürünlerden  55 numuneden 53 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulundu. 

SVS Tic. Ltd. ait armut (deveci ) ve Köşe Tic. ait sultani üzümde, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden ürünler firmanın isteği üzerine imha  edildi. 

Öte yandan yerli ürünlerden 13 numuneden 12 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulundu. 

Güzelyurt sakinlerinden Hasan Gökdağ’a ait narda Limit Üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, üründe hasat erteleme uygulandı

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