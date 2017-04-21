Armar Group’tan anlamlı plaket

2011 yılında KKTC Blomberg ve Grundig distribütörü Armar Group’un bayi ağına katılıp ticaret hayatına yeni bir yön veren Emrullah Kırboğa Dipkarpaz’daki mağazası Bitlis Ticaret ile birçok başarıya imza attı.

2015 yılında aramızdan ayrılmasının ardından eşi Ayten Kırboğa, bir vefa örneği sergileyerek mağazanın adını merhum eşinin adıyla değiştirip Emrullah Ticaret yaptı. Yeni isimlerinin ise ticari anlamda kendilerine şans getireceğine yürekten inandığını hatta meyvelerini şimdiden toplamaya başladıklarını kaydetti. Merhumun ardından oğlum ve kızımla birlikte devraldığımız bayrağı daha da ileriye taşıyacağımıza inancımız tam dedi.

KKTC Blomberg ve Grundig distribütörü Armar Group’un Dipkarpaz bayisi olması nedeniyle Armar Group Bayi Koordinatörü Sn. Bora Rifatoğlu’ndan bir de plaket aldı. Plakette ise şunlar yazıyordu: “Merhum Emrullah Kırboğa’nın ardından görevi devralıp çalışmalarını başarılı bir şekilde devam ettiren Ayten Kırboğa’yı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.”