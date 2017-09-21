Arman Ratip, 30 Eylül’de Londra’da konser verecek
Avant-Garde Doğaçlamalı Uzay Müziği eserleriyle tanınan Piyanist - Besteci Arman Ratip, 30 Eylül’de Londra’da konser verecek.
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Avant-Garde Doğaçlamalı Uzay Müziği eserleriyle tanınan Piyanist - Besteci Arman Ratip, 30 Eylül’de Londra’da konser verecek.
Ratip tarafından yapılan açıklamaya göre konser, Londra’nın tanınmış caz kulüplerinden “La Luna Lounge”da yer alacak.
Ratip konserde, Avant-Garde Doğaçlamalı Uzay Müziği eserlerinin yanı sıra, Londra’daki müzik kariyeri devam ederken EMI - Regal Zonophone’a yaptığı ikinci albümün adını taşıyan “The Spy From Istanbul” adlı caz eseri ve Türk Cazı olarak “Altındağ” ve “Bengi” adlı eserleri de seslendirecek.
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Etiketler : ARMAN RATİP, KONSER
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