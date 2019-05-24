Armağan Candan: “Tam bir keşmekeş”

CTP milletvekili Armağan Candan “Bu hükümet sanırım birbirinin dediğini düzeltmek yada yalanlamaktan başka bir iş yapmayacak...Tam bir keşmekeş” dedi.

“Bir birini yalanlama” noktasında örnekler de sıralayan Candan bakanların bir birlerinin açıklamalarını ardı arkasına yalanladığına dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımında bulundu. İşte Armağan Candan’ın paylaşımı:

Önce Dışişleri Bakanı Başbakan ayar çekme lafını kullanmadı dedi, görüntüler ve Başbakan'ın izahatı kendisini yalanladı...Sonra Başbakan hükümeti kurmadan önce elçiliğe gitmedim dedi, Büyükelçi Başbakanı yalanladı...Daha sonra Maliye Bakanı güvenoyu alınır alınmaz para gelecek dedi, Dışişleri Bakanı öyle bir şey yok dedi...Bu hükümet sanırım birbirinin dediğini düzeltmek yada yalanlamaktan başka bir iş yapmayacak...Tam bir keşmekeş...