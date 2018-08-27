Arkın Palm Beach Hotel'de Emel Sayın rüzgarı
Türk Sanat Müziğinin önde gelen isimlerinden olan Emel Sayın, Kuzey Kıbrıs’ın en güzide otellerinden Arkın Palm Beach Hotel’de müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı
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Sahnede adeta güneş gibi doğan usta sanatçı Emel Sayın, Türk Sanat Müziği’nin en sevilen eserlerinden oluşan repertuvarıyla Gazimağusa’yı büyüledi.
Arkın Palm Beach Hotel’de gerçekleşen etkinliğe müziksever yoğun ilgi gösterdi. Konser sonunda dakikalarca alkışlanan Sayın, Mavi Boncuk isimli şarkısı ile Gazimağusa’ya veda etti.
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