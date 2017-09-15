Ayşe GÜLER

Kalavaç ile Alevkayası arasındaki yol çalışmaları sırasında ortaya çıkan ‘esrarengiz delik’ dün Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ekipleri tarafından kazıldı. Kazı çalışmaları dün sabahın erken saatlerinde başladı, gün boyunca da sürdü. Saatlerce büyük titizlikle süren çalışmalar sonucunda ekipler metrelerce derine indi, didik didik arama yaptı. Kalavaç Muhtarı Ömer Meraklı çalışmalar sonucunda eski çağlardan kalma arkeolojik bir mezar olduğunun tespit edildiğini söyledi. Öte yandan bilgi almak için aradığımız Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli’ye ise ulaşılamadı.

9 kişi görev aldı…

Çalışmalarda 1’i Değirmenlik Belediyesi çalışanı olmak üzere toplamda 9 kişi görev aldı. Yol içerisindeki delik, belediye görevlisinin kullanımındaki iş makinesiyle kazıldı. Kazı işlemine Eski Eserler ve Müzeler Dairesi çalışanları devam etti, küreklerle deliğin içerisi belli süre daha kazıldı. Yol çalışmasını kontrol etmek için bölgeye gelen Karayolları Dairesi ekipleri de bir süre çalışmaları izledi. Köy Muhtarı Ömer Meraklı da sabah saatlerinden çalışmalar bitene kadar bölgede bulundu.

Topraklar elendi

Kazı işlemleri sırasında daha da derinleşen çukur içerisinden çıkartılan topraklar elek ile elendi, içerisinde herhangi bir şey olup olmadığı kontrol edildi.