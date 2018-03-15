Arkadaşları için yürüdüler
"Orkide Yürüyüşü" etkinliğine Kıbrıs İlim Üniversitesi öğrencileri de destek vermek için katıldı
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Kanser konusunda halkı bilinçlendirmek ve Kıbrıs'ın doğal güzellikleri içerisinde yürüyerek kanser hastalarına destek vermek amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kanser Araştırma Vakfının "Orkide Yürüyüşü" etkinliğine Kıbrıs İlim Üniversitesi öğrencileri de destek vermek için katıldı. öğrenciler aynı zamanda kanser ile mücadelesine yenik düşen arkadaşları Gulzina Zhailoobaeva'yı yürüyüşte anma fırsatı buldu.
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Etiketler : Kıbrıs İlim Üniversitesi, "Orkide Yürüyüşü, Kanser Araştırma Vakfı
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