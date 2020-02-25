Arkadaşının burnunu kırdı!

Girne'de aynı evde kaldığı arkadaşıyla ‘bulaşık yıkama sırası’ nedeniyle çıkan tartışmada vahim zarar suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanan M.A. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı, teminata bağlandı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru zanlının Vahim zarar suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, 21 Şubat 2020 tarihinde saat 18:00 sıralarında Girne’de Mercan Sokak üzerinde kalmakta oldukları ikametgah içerisinde zanlının aralarında bulaşık yıkama sırası nedeni ile çıkan tartışma sonucu O.M.A.H.(E-23)’nin burnuna yumruk vurup burun kemiğinin kırılmasına sebep olduğunu söyledi. Polis, mesele ile ilgili şikâyetin geri çekildiğini belirterek, öğrenci olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması ve 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.