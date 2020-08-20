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'Arkadaşımdı, öldürmekten vazgeçtim'

'Arkadaşımdı, öldürmekten vazgeçtim'

Poliste tutuklu bulunan D.K., ve S.İ., isimli şahıslarla para karşılığı anlaşarak 1 kişini öldürme planı yaptığı iddia edilen 27 yaşındaki M.G., tutuklandı

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Lefkoşa’da ‘adam öldürmek için gizli ittifak’ yapan zanlılar S.İ, ve D.K.’nin ardından M.G.’de mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Cemil Awwat, zanlıların 2020 yılı Temmuz ve Ağustos ayları arasında S.A.’nın  zanlı S.İ.’den  ayrılmadığı gerekçesiyle önce dövdürmek sonra da öldürmek için gizli ittifak kurduklarını mahkemeye aktardı. Polis, olayın akabinde zanlı D.K.’nin polise gelip, itiraf içerikli ifade verdiğini belirtti.

Polis, zanlı M.G.’nin  S.A.’yı  ortadan kaldırmak için 2 bin 500 TL aldığını ancak öldüreceği kişinin arkadaşı olduğunu öğrenip vazgeçtiğini söyledi. Polis, tahkikatın devam ettiğini alınacak ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

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