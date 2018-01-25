Arkadaş cinayetine 17 yıl ceza!

Girne’de Temmuz 2017'de sokak ortasında tartıştığı iş arkadaşı Eshref Abdulkairov’u bıçaklayarak öldüren Melih Arnavut 17 yıl hapse mahkum edildi.Sanık hakkındaki karar dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi Ağır Ceza Heyeti tarafından açıklandı. "Adam öldürme, bıçak taşıma ve tasarrufu, rahatsızlık verme" suçlarından yargılanan sanığı suçlu bulan heyet, gerekçeli kararını açıkladı.

Başkan kararı okudu

Kararı okuyan Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, öncelikle olayın olgularına değindi. Aksun, sanık ile maktulün olay günü olan 12 Temmuz 2017 tarihinde sanığın iş arkadaşı olan maktulle birlikte çıktığını, yolda yürürlerken şakalaşmaya başladıklarını ancak şakalaşmanın kavgaya dönüştüğünü ifade etti. Maktul ile sanığın olay esnasında alkollü olduğunu, karşılıklı hakaretler edildiğini kaydeden Aksun, daha sonra ise maktulün sanığın kolundaki saatin kırılmasına neden olduğunu söyledi. Buna sinirlenen sanığın üzerinde taşıdığı 7 santimlik bıçakla maktulü karnından bıçakladığını belirten Aksun, yaralanan maktulün hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Bıçak taşımadan sabıkalı

Sanık hakkında karar verirken tüm olguları değerlendirdiklerini ifade eden Aksun, sanığın 2009 yılına ait bıçak taşıma suçundan sabıkası olduğunu, bu suçtan dolayı 6 ay hapis yattığını söyledi. Aksun, buna rağmen sanığın üzerinde bıçak taşıdığını, olay günü de taşıdığı bıçakla cinayet işlediğini kaydetti. “Belki bıçak taşımasa olaylar bu raddeye gelmeyecekti. Yok yere çıkan bir kavga geri dönülemez bir sonuca neden oldu. Sanığın bıçak taşıması ise suça meyilli olduğunu gösteriyor” şeklinde konuşan Aksun, bunun sanık aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Sanık alkollüydü

Aksun, inşaat mühendisi olan aynı zamanda geceleri maktul ile birlikte bir eğlence mekânında çalışan sanığın, olay esnasında alkollü olduğunu ancak bunun hafifletici bir etken olarak değerlendiremeyeceklerini dile getirdi. Aksun, her ne kadar maktulün de sanığı tahrik eden davranışlar sergilese de olayın bu sonuca gelmemesi gerektiğini dile getirdi. Aksun, tüm olguları değerlendirdiklerini belirterek sanığı 17 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.