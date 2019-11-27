Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası(El-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda, hükümetle imzalanan protokol gereği, 4 jeneratör için ihaleye çıkılmadığı gerekçesiyle süresiz grev başlattı.

Sendikal Platform’un da destek verdiği grev kapsamında, vezneler çalışmayacak, okul ve hastaneleri bağlayan arızalar hariç herhangi bir arızaya müdahale edilmeyecek sadece gereken yerlerde güvenlik tedbirleri alınacak.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıb-Tek Genel Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, hükümet ile 6 Eylül’de imzalanan protokolde en az 60 MW gücünde jeneratör alımı yapılması, konunun 45 gün içerisinde sonuçlandırması göreviyle Enerji Yatırım Komitesi adı altında bir komite kurulması koşullarının da yer aldığına işaret etti.

İhaleye çıkılması için protokolde tanınan 45 güne ek olarak sendikanın iyi niyeti ile hükümete 35 gün daha süre tanındığını, buna rağmen hükümetin ihale sürecini başlatmadığını belirten Özkıraç, “Bugün EL-Sen, 650 üyesi ile 100’de yüz katılımla greve başladı” dedi.

Gerginlikler olacak

Sendikanın, çalışan adına hiçbir şey talep etmediğini, sadece ucuz elektrik ve gelecek yıllarda doğacak enerji ihtiyacını karşılayabilmek adına jeneratör alımı hususunda grevlerini uygulamaya koyma kararı alıklarını kaydeden Özkıraç, Hükümete ek süre tanımayacaklarını, ihale şartnamesinin cumaya kadar Merkezi İhale Komisyonu’na verilmemesi halinde gerginliklerin olacağı uyarısında bulundu.

Özkıraç, hükümetin Sendika’dan 48 saat süre istediğini ancak bu talebi ret ettiklerini de belirtti.

Sendikanın kandırıldığı yönde iddiaların ortaya atıldığını da belirten Özkıraç, iddia edildiği gibi 4 jeneratörün maliyetinin 40-50 milyon Euro civarında olmadığını, bu işin 28 milyon Euro’ya bitirilebileceğini kaydetti. Özkıraç, sürecin AKSA enerjinin ülkedeki devamlılığına zemin hazırlamaya yönelik olduğu iddiasında da bulundu.

Bir siyasi parti genel başkanının El-Sen’in enerji lobisine alet olduğu yönde açıklamalarda bulunduğunu da savunan Özkıraç, “söz konusu partinin Kıbrıs Türkü ile Türkiyeli ayrımı yapmak için görevlendirilen bir parti olduğunu ve bir parti yetkilisinin AKSA Enerji ile bir bağlantısı olduğunu” iddia etti.

Bıçaklı: Hükümet sözünde dursun

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı ise, protokolde santral yatırımına ihtiyaç duyulduğuna yer verildiğine işaret ederek, hükümete imzaladığı sözleşmenin arkasında durma çağrısında bulundu.

El-Sen’in eylemine işaret eden Bıçaklı, “Burada imzaladığı protokole uymayan mı, çalışan mı sorumlu?” diye sordu.

Bıçaklı, tek gayelerinin ülkenin elektriksiz kalmaması, halka ucuz elektrik sunmak olduğunu belirtti.

El-Sen’in greve giderek topluma ihanet ettiği yöndeki eleştirileri de yanıtlayan Bıçaklı, hükümetin imzaladığı protokolün arkasında durmadığını belirtti.

Kaşif: Komite alternatif koymadı

El-Sen Genel Sekreteri Ersan Kaşif de, Protokol gereği kurulan Enerji Yatırım Komitesi’nde El-Sen’in yatırım modelinin karşısında alternatif bir model masaya konamadığını, süreç sonunda Ekonomi ve Enerji Bakanı’nın da sözlü olarak jeneratör yatırımına gerek olduğunu dile getirdiğini belirtti.