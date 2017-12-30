‘Arızalı trafik ışığı’ faciası

Fehime ALASYA

Trafik ışıklarındaki arıza nedeniyle meydana gelen kazada felaketin eşiğinden dönüldü…

Lefkoşa Göçmenköy bölgesi, Şehit Mustafa Mehmet Caddesi üzerindeki trafik ışıkları arızalandı, her iki istikamette de yeşil ışık yandı, iki araç bir birine girdi, iki genç hafif yaralandı.

Metropol bölgesindeki trafik ışıklarında dün saat 11.00 raddelerinde meydana gelen trafik kazası görenleri korkuttu.

İki aracın yüz yüze çarpıştığı kazada iki gencin hafif yaralanması yüreklere su serperken kazanın nedeni ise ‘bu kadarı da olmaz’ dedirtti.

Bölge sakinleri trafik ışıklarının sabahın erken saatlerinde bozulduğunu, buna karşın hiçbir yetkilinin müdahale etmediğini ileri sürerken, sürücülerin hiçbir suçu bulunmadığını savunarak, tek sorumlu olarak ‘devleti’ işaret etti…

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Göçmenköy Şehit Mustafa Mehmet Caddesi üzerinde, trafik ışıklarında meydana gelen arızadan dolayı cadde üzerinde geliş ve gidiş yönünde aynı anda yeşil ışık yandığı sırada meydana gelen kazada iki genç hafif yaralandı.

Cadde üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden 75 yaşındaki Cemil Yücefer, yönetimindeki HG 915 plakalı araç ile Metropol Bölgesine dönüşe geçtiği sırada karşı istikametten yine yeşil ışık yandığı için güney istikametine doğru seyreden 22 yaşındaki Haniyk Sabra yönetimindeki EY 855 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu EY 855 plakalı araç sürücüsü Haniyk Sabra ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Ahmed A.A.Abukemeil hafif şekilde yaralanarak Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hasatensi’nde yapılan tedavinin ardından taburcu edilmişlerdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada soruşturmanın devam ettiği bildirildi.