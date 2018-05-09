Arıtma tesisine 6.4 milyon TL

Bakanlar Kurulu, İki Toplumlu Yeni Lefkoşa Atık Su Arıtma Tesisi’nin bakım ve idame masraflarının karşılanarak, hizmetin sürdürülebilmesi amacıyla KDV dahil 6 milyon 400 bin TL’lik ödenmesine karar verdi.

Kıbrıs’ın kuzeyi tarafınca ödenmesi öngörülen %30’luk kısmın karşılanmasına yönelik karar, Resmi Gazete’de yer aldı.

Karara göre; söz konusu ödeneğin İçişleri Bakanlığı 2018 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan ‘Atık Su Projesi’ kaleminden, yüklenici şirket Consortium WTE Wassertechnik GmbH ve Emek İnşaat Şti.Ltd’e ödenmek üzere LTB’ye aktarılması kararlaştırdı.