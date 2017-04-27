ARITMA İŞLEVİNİ YİTİREBİLİR!

Ayşe GÜLER

Mağusa’da kanalizasyon şebekesine ‘atık yağ’ karıştı, Çevre Koruma Dairesi ekipleri ile belediye alarma geçti.

Ekipler, sorunun nereden kaynaklandığını bulabilmek için 2 gündür didik didik tüm kanalizasyon şebekesini araştırmaya başladı.

Sorunun bölgedeki kuru temizleme işletmelerinin atıklarının yasak olmasına rağmen kanalizasyon şebekesine karışmasından kaynaklandığı tespit edildi.

FİRMA TESPİT EDİLDİ, BAĞLANTI KESİLDİ… İsmi Mağusa Belediyesi tarafından açıklanmayan firmanın bağlantısının sistemden kesildiği belirtildi. YENİDÜZEN’e bilgi veren Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ilgili firmanın bulunularak, sistemden bağlantısının kesildiğini açıkladı, yasa ve mevzuatın vermiş olduğu bütün uygulamaların yapılacağını söyledi.

İsmi Mağusa Belediyesi tarafından açıklanmayan firmanın bağlantısının sistemden kesildiği belirtildi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, ilgili firmanın bulunularak, sistemden bağlantısının kesildiğini açıkladı, yasa ve mevzuatın vermiş olduğu bütün uygulamaların yapılacağını söyledi.

Arter ayrıca sıkıntının pompa istasyonu ve arıtma tesisine zarar verip vermediğiyle ilgili teknik araştırma yapıldığını da sözlerine ekledi.

AKTOLGALI: “SORUNUN HUSUSİ Mİ YOKSA YANLIŞLIKLA MI OLDUĞU BULUNMAYA ÇALIŞIYOR”… Öte yandan Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, sorunun kaynağını bulmaya çalıştıklarını ifade etti,“Sıkıntının kuyu taşmasından mı kaynaklandığı, hususi mi yoksa yanlışlıkla mı olduğu bulunmaya çalışıyor” dedi.

Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı ise Mağusa’da kanalizasyon şebekesinde yaşanan sorunun kaynağını bulmaya çalıştıklarını ifade etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Aktolgalı, “Sıkıntının kuyu taşmasından mı kaynaklandığı, hususi mi yoksa yanlışlıkla mı olduğu bulunmaya çalışıyor” dedi.

Ekipler rapor hazırlayacak

Sıkıntının tespit edilmesinin ardından yoğun şekilde çalışmalarını yürüten Çevre Koruma Dairesi ekipleri, yapılan incelemeye bağlı olarak bir rapor hazırlayacak.

Hazırlanacak rapor bugün Daire Müdürü Abdullah Aktolgalı’ya sunulacak.

ARITMA İŞLEVİNİ YİTİREBİLİR… Aktolgalı, kanalizasyona atık yağların önce pompa istasyonu ardından da arıtma tesisine geldiğini, tesisin işlevini bir müddet yitirebileceğini kaydetti.

Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı

“Sıkıntının kuyu taşmasından mı kaynaklandığı, hususi mi yoksa yanlışlıkla mı olduğu bulunmaya çalışıyor”

Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, Mağusa’da kanalizasyon şebekesinde ‘atık yağ’ sıkıntısının yaşandığını söyledi.

Önceki gün başlayan sıkıntının nereden kaynaklandığının bulunmaya çalışıldığını belirten Aktolgalı, hem Mağusa Belediyesi hem de Çevre Koruma Dairesi ekiplerinin araştırmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü kaydetti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Aktolgalı, ekiplerin tek tek kanalizasyon şebekelerini incelediğini ifade ederek, “Sıkıntının kuyu taşmasından mı kaynaklandığı, hususi mi yoksa yanlışlıkla mı olduğu bulunmaya çalışıyor” dedi.

Aktolgalı, kanalizasyona atık yağların önce pompa istasyonu ardından da arıtma tesisine geldiğini, tesisin işlevini bir müddet durdurabileceğini kaydetti.

“Hangi atıkların kanalizasyona atılacağı belediye tarafından belirlendi. Bir teknik olarak destek veriyoruz” diye konuşarak, sıkıntı ile ilgili raporun bugün eline ulaşmasını beklediğini de belirtti.

Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter

“İlgili temizlik firmanın bağlantısı sistemden kesildi”

Öte yandan Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ise bazı kuru temizleme işletmelerinden kaynaklanan atık yağ probleminin giderildiğini, sıkıntının kaynağının tespit edildiğini söyledi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Arter, sorunlu noktaya müdahalenin ivedilik ile yapıldığını, gerekli kurum ve firma ile yazılı bilgilendirmenin yanı sıra uyarıların yapıldığını kaydetti.

Arter, ilgili firmanın da bulunularak, sistemden bağlantısının kesildiğini açıkladı.

Sıkıntının pompa istasyonu ve arıtma tesisine zarar verip vermediğiyle ilgili teknik araştırma yapıldığını da dile getiren Arter, yasa ve mevzuatın vermiş olduğu bütün uygulamaların yapılacağını, Çevre Dairesi’nin de gerekli yasal işlemi yaptığını sözlerine ekledi.

FOTOĞRAF: ARŞİV