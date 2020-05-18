Arıklı yeniden TOMA istedi

Meclis’te konuşan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, yangınlara karşı en etkili araçların “TOMA”lar olduğunu iddia etti.



YDP Başkanı, milletvekili Arıklı, Başbakan Ersin Tatar’a “TOMA zamanında ideolojik sebeplerle alınmadı, yangınlara en etkin müdahale bu araçlarla mümkün, şimdi almayı düşünür müsünüz” diye sordu.



Tatar, bu soruya “değerlendirmek gerekiyor” yanıtını verdi, “araç altyapısına bakmalıyız” dedi.



TOMA olarak bilinen Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı, özellikle eylem ya da mitinglere yönelik orantısız müdahalesi ile biliniyor. Geçmişte, Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümeti döneminde TOMA aracı alımı için ihaleye çıkılmıştı. Bu ihale, 2013 yılında, CTP-DP Hükümeti’nin göreve gelmesiyle, dönemin Başbakanı Özkan Yorgancıoğlu tarafından iptal edilmişti.