Meclis yeniden 'maskeli' toplandı, Covid-19 sürecini konuştu.

Mecliste ilk sözü alan Yeniden Doğuş Partisi genel Başkanı Erhan Arıklı hükümetin muhalefeti yok saydığını söyledi. Ekonomi ile ilgili alınan tedbirler konusunda hükümetin muhalefeti yok saydığı için “yükün altında ezileceğini” iddia etti.

Arıklı, işsizlik maaşının 1500 TL’ye düşürüldüğüne işaret ederek “İnsanları bu para ile geçinebilmesi mümkün mü?” diye sordu.

Hükümete yüklenen Arıklı “İşini kaybetmiş insanları cezalandırıyorsunuz. Buna da adalet diyorsunuz” şeklinde konuşarak hükümetin aldığı bu karara tepki gösterdi.

Bir otelin 65 kişiyi durdurduğunu öğrendiğini belirterek işten durdurmalarda yasaların uyulup uyulmadığını sordu.

Maske takma zorunluluğu kararına dikkat çeken Arıklı, yeterli maske oluş olmadığını sordu, “merdiven altı” maskeler üretilmeye başlandığını kaydetti, “Hiçbir standardı yok. Hem fiyat hem de kalite açısından bir standart yok” dedi.

Cezaevindeki sorunları ve bina yetersizliğini de gündeme taşıyan Erhan Arıklı şartlı tahliye kurulunun mahkûmları tahliye etmemek için elinden geleni yaptığını iddia etti.

Dünyada cezaevlerini boşaltmak için çabalandığını savunan Arıklı, Kıbrıs’ta tam tersi olduğunu iddia etti, mahkumların taleplerinin reddedildiğini söyledi.

Mahkumların neden tahliye edilmediğini İçişleri Bakanı’na sorduğunu anlatan Arıklı bakanın kendisine “Türkiye almıyor, ne yapalım” dediğini iddia etti.

Arıklı “Bu insanları hapishanede beslemek hoşunuza mı gidiyor? Toplum vicdanını yaralamayan tahliyeler gündeme gelmelidir” dedi.

“Her ithalatçının Bakanlar Kurulu’nda herhalde bir lobisi var. Fonun artırılmasını engelliyorlar” diyen Arıklı KIB-TEK’te turbo ihalesine çıkıldığını söyledi, ihaleye neden çıkıldığını sordu, “neden servis yapılmıyor da ihaleye çıkılıyor” dedi.

Hükümete seslenen Arıklı, petrol fiyatlarının düştüğüne dikkat çekerek hükümete seslendi, “Elektriğin maliyeti 59 kuruştur, lütfen indirim yapın halkı rahatlatın” diye konuştu.