Arıklı ile Ataoğlu döndü: ‘Davet edildik, gittik’

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, dün gittikleri Ankara’dan döndü, Ercan Havalimanı’nda basına açıklamalarda bulundu.

Türkiye’ye gidiş nedenleri, orada konuşulan konuları değerlendiren siyasiler, ‘talimat almaya gitmedik’ dedi. Kıbrıs Postası Muhabiri'ne konuşan iki başkan, 3'lü koalisyonun da, çatı adayın da münkün olmadığını belirtti.

Arıklı: “İki devletli çözüm ve Maraş açılımına destek veren kişiler davet edildi”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Ankara’da şunu yapın bunu yapın hiç denilmedi. Balık hafızalı olmayalım, Akıncı TDP Genel Başkanı’yken Erdoğan’la görüşüp Denktaş’ın görevden alınmasını istemedi mi? Talat’la ilgili ses kayıtları deşifre edilmedi mi? CTP çıkıp irade buradadır diye neden şimdi konuşuyor? Bu kadar saçma bir şey olamaz” dedi.

Arıklı, neden kendilerinin davet edildikleriyle ilgili soruları şöyle yanıtladı: “Benim tahminim, Türkiye önümüzdeki dönemde Maraş’ın açılması ve iki devletli çözüm hakkında ciddi adımlar atacak ve bu konuda tavır çok net. Bu nedenle de bunlara destek veren partilerden kişiler davet edildi” şeklinde konuştu.

Hükümetin her an bitebileceğini, aslında uzun zaman önce bittiğini vurgulayan Arıklı, tüm siyasi partilerin katıldığı bir hükümet modeli önerisinde bulundu.

Ataoğlu: “HP adına Özersay’ın da davet edildiğini ve gitmediğini öğrendim”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, pandemi hastanesine yönelik önceden de birçok çağrıları olduğunu, birçok tartışılan konuda hemfikir olduklarını söyledi. Çatı aday modelinin uygun olmadığını ifade eden Ataoğlu, “Her partinin adayı var, seçim yasağı kapıda… Biz oraya talimat almaya gittik diye bir şey yok. Ben giderken kendi açımdan baktım, bir yere davet edildiysem icabet etmem gerekir. HP adına Özersay’ın da davet edildiğini ve gitmediğini üzülerek öğrendim. Diğerlerinin niye davet edilmediğine cevap verecek kişi ben değilim” şeklinde konuştu.

Erken seçim olmaması gerektiğini düşünen Ataoğlu, her istenildiğinde seçime giderek halka zorluk çıkarılmamasını savundu.

Ataoğlu, Serdar Denktaş’ın bağımsız Cumhurbaşkanlığı adaylığına destek olduklarını da ekledi.