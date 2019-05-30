Ayşe GÜLER

YDP Genel Başkanı, Milletvekili Erhan Arıklı, hem 40. hem de 41. hükümetin kuruluşunun ‘etik’ açıdan sorunlu olduğunu savundu, siyasete olan güvenin yerlerde süründüğünü kaydetti.

Arıklı, HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay’ı eleştirerek, “UBP ile koalisyon kurmayacağım. Kimisini mahkemeye, kimisini mahalleye göndereceğim demişti. Eşref saati gelince hükümeti yıkmaya karar verdi. Arazi meselesi bahaneydi” dedi.

Hem Özersay, hem de HP’li vekillerin çıktıkları televizyon programlarında düne kadar aynı sırada oturduğu arkadaşlarına sürekli hakaret ettiklerine değinen Arıklı, “Düne kadar yan yanaydınız. Kristal salonuna girmiş fil gibi, önünüze geleni kırarak neye varmaya çalışıyorsunuz?” diye sordu.

UBP’lilere de seslenen Arıklı, “Özgürgün’ü hırsızlıkla itham eden zihniyetle aynı koalisyonu nasıl hazmediyorsunuz?” dedi.

“Bu mide, vicdan, etik meselesi” diyen Arıklı, “Netice itibariyle dün dündür, bugün bugündür” dedi.

UBP-HP koalisyon hükümetinin programı, Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülüyor.

Özgürgün ve Atun yok…

Hükümet programının görüşüldüğü bugünkü toplantıya koalisyona güvenoyu vermeyeceğini açıklayan Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün katılmadı.

Toplantıda UBP Milletvekili Sunat Atun da yer almıyor

Her vekil birer saat konuşacak…

Meclis İç Tüzüğü’ne göre, hükümet programı ilgili söz almak isteyen milletvekillerine birer saat söz hakkı verilecek.

İkinci kez konuşmak isteyen milletvekillerinin süresi ise yarım saat olacak.

Bir tam gün sonra, açık şekilde oylama…

Güven oylaması ise görüşmelerin bitmesinden bir tam gün sonra ve açık oyla yapılacak. Oylamada, hükümetin güvenoyu alabilmesi için, toplantıya katılanlardan güvenoyu verenlerin sayısının ret oyu verenlerden fazla olması gerekiyor.

Hükümetin güvenoyu alamaması halinde Başbakan’ın istifasını Cumhurbaşkanı’na sunması gerekiyor.

Arıklı: “HP’li vekiller, kristal salonuna girmiş fil gibi”

Hükümet programına yönelik ilk sözü alan YDP Genel Başkanı, Milletvekili Erhan Arıklı, 7 Ocak seçimi öncesinde ‘hesap soracakları insanla koalisyonda kurmayacağını’ söyleyerek halkın karşısına çıktığını ifade ederek, Halkın Partisi’nin vatandaşlardan bu şekilde oy aldığını belirtti.

Arıklı, halkta ciddi bir tepki olduğunu kaydederek, “Siyaset bu kadar yerlerde sürünmemeli” şeklinde konuştu.

“Hükümet programına girmiş fil gibi"

Arıklı, hükümet programının ‘süslü laflarla’ dolu olduğunu da belirtti.

4’lü koalisyon hükümeti ile UBP-HP Koalisyon Hükümetinin programını karşılaştıran Arıklı, bet ofisleri konusunda hiçbir maddenin yer almamasını eleştirdi.

Arıklı, Bütçe Dairesi ile Hazine Dairesi’nin Maliye Bakanlığı bünyesinden ayrılmasını da eleştirdi.

Cezaevinde geçtiğimiz gün hayatını kaybeden mahkuma da değinen Arıklı, “Cezaevinde bir doktor ve hemşire olmalı. Bu çocuk, 5 aydır Türkiye’ye iade edilmeyi bekliyordu. Onun gibi birçok mahkum da Türkiye’ye iade edilmeyi bekliyor” dedi.