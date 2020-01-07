YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Ulaştırmanın sorunları” konusunda söz aldı.

Kantara’da yağmurdan dolayı toprak kayması olduğunu, Karayolları Dairesi’nin de müdahale etmediğini öğrendiğini anlatan Arıklı, Mağusa’da Karayolları Dairesi’nde kamyon şoförü olmadığını kaydetti.

Mağusa’nın ülkenin ikinci büyük karayolu ağına sahip olduğunu, ancak Mağusa Karayolları Dairesi’nde, silindirci, ustabaşı, mühendis olmadığını ifade eden Arıklı, ilgili dairenin 24 personeli olduğunu, sadece 3’ünün dış göreve gidebileceğini, fiilen kapatıldığını veya kapatılmaya mahkum edildiğini vurguladı.

Haspolat’taki asfalt deposunun neden kapandığını da soran Arıklı, asfalt için özel sektöre muhtaç kalındığını, para da olmadığı için asfalt yapılamadığını dile getirdi.

Karayolları’nın bu duruma düşmesi ardından ilgili bakanın para olmadığı söylemlerini arttırdığını belirten Arıklı, bakanlık makamının ağlama ve bahane üretme yeri olmadığını söyledi.

Turunçlu kavşağına bariyer koydurulabildiği gibi diğer konular için para bulunabileceğini söyleyen Arıklı, bütçe istemeyen konulardan biri olan ağırlık kantarı konulması konusunda bile gerekenlerin yapılmadığını kaydetti.

İlgili bakanın geçmişte dile getirdiği hafif raylı sistem konusunda eleştirilerde bulunan Arıklı, T izinleri konusunda da eleştirilerde bulunarak, son 2 yılda ne kadar T izni verildiğini sordu.

Toplu taşımacılık master planı konusunda da ilgili bakandan bilgi isteyen Arıklı, kaçak taşımacılık konusunda bir tüzük dahi yapılmadığını, bunun parayla alakası olmadığını kaydetti.

Erhan Arıklı, Ciklos konusunda kazanın sorumlusunun da ortaya çıkarılmadığını belirterek, yol hatalıydı diye topun Türkiye’ye atıldığını, ancak yol teslim alınırken kontrol edilmediğini, gerekli teknik incelemelerin yapılmadığını ileri sürdü.

Havayolu konusundaki sorunlara da dikkat çeken Arıklı, bilet fiyatlarındaki pahalılığa işaret etti ve bilet fiyatlarındaki ucuzlamanın sürekli hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Ehliye sisteminde öngörülen değişikliğe de değinen Arıklı, şoför okullarının denetiminin ne zaman yapıldığını öğrenmek istediğini kaydetti.

‘Kazalarda ölüm oranı çok yüksek’

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, trafik kazalarında ölüm oranının çok yüksek olduğunu, çeşitli ülkelerden örnekler vererek, ülkede ise bu sayının azaltılması için herhangi bir çalışmanın yapılmadığını kaydetti.

Trafikte devriye sisteminin ülkede bir türlü gerçekleştirilemediğini belirterek, hız kameralarının hukuki alt yapısı olup olmadığını sorarak, bu konuda da eleştirilerde bulundu.

Yollardaki beton bariyerler konusuna da değinen Arıklı, bilişim suçlarının önlenmesi konusunda da yapılan çalışmaları öğrenmek istediğini söyledi.

Arıklı, Ercan Havalimanı konusundaki anlaşmazlık konusuna da işaret ederek, yer teslimatının bir an önce yapılması gerektiğini, o bölgedeki askeri bölgenin neden kaldırılmadığını sordu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan:

“Ülke öncelik sıkıntısı yaşıyor”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da, eleştirilere cevaben yaptığı konuşmada, “Temiz isim pis işler yaparsanız kirlenir” dedi.

Kantara’daki sıkıntının dün meydana geldiğini, Karayolları ekiplerininse olayın oluşundan yaklaşık yarım saat sonra müdahale ettiğini vurgulayan Atakan, personel sıkıntısının bir günde ortaya çıkmadığını, zaman içinde meydana geldiğini kaydetti.

Ülkenin bir öncelik sıkıntısı yaşandığını, bütçe, insan kaynağı ve odaklanmayla alakalı olduğunu, bütçe sıkıntısının bir realite olduğunu vurgulayan Bakan Atakan, ancak sanki Ulaştırma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı arasında, ya da hükümette bir sıkıntı varmış gibi gösterilmeye çalışıldığını kaydetti.

İzin Kurulu’nun bakana bağlı olmadığını, bakanlığın bu kurulda sadece bir tane temsilcisi olduğunu ifade eden Atakan, görevde bulunduğu süre içinde de İzin Kurulu’nun tek bir toplantısına katılmadığını, tek bir konuya da dahiliyeti olmadığını aktardı.

T izinleri konusunda Arıklı’nın yazılı sorusuna net bir şekilde cevap verileceğini söyleyen Atakan, raylı sistem konusunda yaşanan süreç hakkında milletvekillerini bilgilendirerek, bu konuda uygun fizibilite ortaya çıkarsa bunun kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Toplu taşıma ve elektronik ücret toplama sistemi (ada kart) konusunda çalışmaların devam ettiğini, sonuçlandırılması ardından ihaleye çıkılacağını anlatan Bakan Atakan, kaçak taksi ve taksimetre konusunda, takip sistemlerinin yer alacağı komplike bir yeni yasa tasarısı hazırlandığını ve dün itibarıyla Meclis’e sevk edildiğini söyledi.

“Şoför okulları denetlenmiyor” eleştirilerinin doğru olmadığını, bununla ilgili bir komisyon olduğunu ve en son Aralık ayının son haftasında denetlendiğini anlatan Bakan Atakan, sürüş ehliyet sınav sisteminin de değişeceğini ifade etti.

Sivil havacılığın tamamıyla dövize endeksli bir alan olduğuna dikkat çeken Bakan Atakan, herhangi bir alanda yaşanan döviz dalgalanmasının genel anlamdaki fiyatlandırmayı olumsuz etkilediğini kaydetti.

Buna paralel olarak Türk Sivil Havacılığının içinde bulunduğu türbülansa da işaret eden Bakan Atakan, ülkede bir havayolu şirketi kurulması için bakanlık olarak verilebilecek her türlü desteği vermeyi hazır olduklarını ancak buna uygun bir ekonomik ortamın bulunmamasının da bir gerçek olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.

“Ercan’da tek sorumlu bakanlık Ulaştırma değil”

Ercan Havaalanı konusunda sorumlu tek bakanlığın Ulaştırma Bakanlığı olmadığını, kendi bakanlığının teknik konularla ilgilendiğini, havalimanın 3 bakanlığın uhdesinde olduğunu kaydetti.

Konu hakkında şu anda bir yer teslim eksikliği bulunmadığını vurgulayan Bakan Atakan, çok kısa bir süre sonra cephaneliğin oradan taşınacağını kaydetti.

Ülkenin 2020 Mayıs’tan sonra herhangi bir belirsizliğe takati kalmadığını belirten Atakan, bakanlığın üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirdiğini sözlerine ekledi.