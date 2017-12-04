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Arif Ummak unutulmadı

Arif Ummak unutulmadı

3 Aralık 2015'de Geçitkale'de meydana gelen iş kazası sonucu hayatını kaybeden Arif Ummak ölümünün 2. yılında sevenleri tarafından anıldı.

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3 Aralık 2015'de Geçitkale'de meydana gelen iş kazası sonucu hayatını kaybeden Arif Ummak ölümünün 2. yılında sevenleri tarafından anıldı. 2 yıl önce meydana gelen iş kazası ile ilgili olarak polisi de göreve davet eden eylemciler “Polis görevini yap zanlıları tutukla”, “ “Ben yapmadım! Diyordun sen neyi yapmadın”, “Eli kontak anahtarındaydı, yok yok değildi” yazılı pankartlar taşıdı. Aile yürüyüş yaparak polise görevini tam yapma çağrısı yaptı.

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