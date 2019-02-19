Arif ipleri kopardı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Mağusa Türk Gücü’nde Arif Uysal takım ile ipleri kopardı. Yetenekli oyuncu takımının dünkü antrenmanını terk ettiği öğrenildi.

Mağusa Türk Gücü’nün hafta sonu Türk Ocağı ile oynadığı ve 2-1 kazandığı karşılaşmada bir gol kaydeden Arif Uysal, 75’inci dakikada oyundan alınmasına tepki göstermişti.

Takımın dünkü antrenman öncesinde başkan Koral Bozkurt ve ardından teknik direktör Ali Oraloğlu’nun antrenman öncesi yaptığı konuşmalar sonrasında disipline vurgu yapmalarının ardından Arif Uysal’ın antrenman başlamadan antrenmanı terk ettiği bilgisi edinildi.

MTG yönetim kurulunun konuyu yarın yapacağı toplantıda değerlendireceği, kadro dışı kalma cezasının gelmesinin söz konusu olduğu öğrenildi.