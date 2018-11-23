Arif Hasan Tahsin anılacak

Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) kurucularından sendikacı, öğretmen, gazeteci, kooperatifçi ve yazar kimlikleriyle tanınan Arif Hasan Tahsin’i, 6. ölüm yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anacak.

12 Aralık 2012 tarihinde hayatını kaybeden Tahsin için düzenlenecek olan anma programıyla ilgili bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenlendi.

KTÖS Lokali’nde yer alan basın toplantısında, Arif Hasan Tahsin Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güven Varoğlu, Asbaşkan Hikmet Olgaçer, Basın-Sen Başkanı Basın-Yayın Sorumlusu Ali Kişmir ile KTÖS Genel Sekreteri Faal Üye Şener Elcil hazır bulundu.

Basın toplantısında Arif Hasan Tahsin Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güven Varoğlu ile Asbaşkan Hikmet Olgaçer anma programını açıkladılar. Ardından Faal Üye Şener Elcil ile Basın-Yayın Sorumlusu Ali Kişmir birer konuşma yaptılar.

Belgesel…

Arif Hasan Tahsin 3 farklı etkinlik ile anılacak. Etkinlikler kapsamında 11 Aralık’ta Basın-Sen lokalinde saat 19.30’da Arif Hasan Tahsin ile igili belgesel gösterimi yapılacak.

“Söz” Gazetesi çocuklar tarafından çıkarılacak

1978-1989 yılları arasında Arif Hasan Tahsin tarafından çıkarılan “Söz Gazetesi” Tahsin’i anma etkinlikleri çerçevesinde öğretmenlerinin önderliğinde çocuklar tarafından çıkarılacak.

“Yarım kalan ‘Söz’ü çocuklar tamamlasın” düşüncesiyle Tahsin’in öğretmen kimliğinin öne çıkarılacağı çalışma neticesinde ortaya çıkacak olan gazete 12 Aralık Çarşamba günü 15.00-17.00 saatleri arasında sergilenecek. Serginin nerede yer alacağı daha sonra açıklanacak.

Anma töreni

Arif Hasan Tahsin için 12 Aralık Çarşamba günü anma töreni düzenlenecek. KTÖS lokalinde yer alacak olan etkinlik saat 19:00’da başlayacak. Arif Hasan Tahsin’in gazetecilik yönü ve Söz Gazetesi’nin tarihçesi ve misyonunun ele alınacağı anma töreninde ayrıca Vakıf tarafından her yıl verilen Barış Ödülleri de verilecek.

Barış ödülleri

Barış Ödülleri bu yıl Afrika gazetesi yazarlarından öğretmen Canan Sümer ile öğretmen ve barış aktivisti Maria Siakalli’ye verilecek.

Elcil: “Örnek bir Kıbrıslı Türk”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil basın toplantısında yaptığı konuşmada Arif Hasan Tahsin’in Kıbrıs Türk toplumunda örnek bir Kıbrıslı Türk olarak öne çıkmış bir şahsiyet olduğunu kaydetti ve sadece öğretmen camiasına değil tüm topluma mal olmuş bir kişiliği olduğunu belirtti.

Elcil, Tahsin’in anılarının yaşatılması ve mücadelesinin devam ettirilmesiyle ilgili kararlılıklarını devam ettirdiklerini söyledi.

Tahsin’in Kıbrıs Türk ve Rum kimliğine saygı noktasında ortaya çıkardığı önemli görüşlerini sahiplendiklerini ve tüm toplumun sahiplenmesi gerektiğini kaydeden Elcil, yapılacak etkinliklere ve Vakıf’a KTÖS olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

“Barış gazeteciliğiyle ilgili sunum yapılacak”

Basın-Sen Başkanı Vakıf Basın Yayın Sorumlusu Ali Kişmir de, Arif Hasan Tahsin’i anma etkinlikleri kapsamında 11 Aralık Salı akşamı Basın-Sen lokalinde düzenlenecek belgesel sunumunun ardından Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Gazeteciler Sendikası , Basın Sen ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanları’nın barış gazeteciliğiyle ilgili birer sunum yapacaklarını kaydetti.