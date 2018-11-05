Arif attı, MTG kazandı: 0-1

K-Pet Süper Lig’in 7’nci haftasında Esentepe ile Mağusa Türk Gücü karşı karşıya geldi. Erdal Barut Stadı’ndaki karşılaşmada gülen taraf 1-0’lık skorla Mağusa Türk Gücü oldu. Uğur Gök ve Adil Uçar gibi isimlerden yoksun bu karşılaşmaya çıkan MTG’ye galibiyeti getiren golü 75’inci dakikada Arif Uysal kaydetti. Bu skorla Mağusa Türk Gücü puanını 16 yaparken Esentepe 4 puanda kaldı. Esentepe ligin 8’inci haftasında Cihangir’e konuk olacak. Mağusa Türk Gücü ise Gençlik Gücü’nü konuk edecek.

Golden sonra olaylar

Golden sonra sevinen MTG taraftarlarına Esentepe’li bir taraftardan gelen plastik su şişesi, tribünlerde gerginlik çıkmasına neden oldu. Sağ duyulu taraftarların araya girmesi ile olaylar önlendi.

STAT: Erdal Barut Stadı

HAKEMLER

Utku Hamamcıoğlu**

Emine Yarkın**

Emre Çevikdal**

ESENTEPE

Ali Karal**

Şahin Şeker*

Hasan Songur**

Mahmut Amasyalı**

Uğurcan Başayak*

Mahmut İzoğlu*

Yakup Şen**

Tidiane Sane*

Odi Henry**

Muhammet A. Karal*

(Dk.67 Burak)*

Kağan Görneçli*

TD: -

MAĞUSA TG

Yusuf Yontar**

Yasin Kurt**

Halil Uçar*

(Dk.52 Y. Beyazi)**

Orhan Kalaycı**

Michael Odibe**

Mehmet Erol*

Dinopeter*

(Dk.87 Nevzat)

Mehmet Gürlü***

Emre Özsin*

(Dk.57 Arif)***

Halil Turan*

Ebimobowei Peter*

TD: Ali Oraloğlu

GOL: Dk.75 Arif Uysal (MTG)

