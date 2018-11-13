Arif atıyor, MTG kazanıyor

K-Pet Süper Lig’in şampiyonluk adaylarından Mağusa Türk Gücü’nde Arif Uysal son haftalarda attığı gollerle galibiyetlerde ön plana çıkan isim oldu.

Ligin 7’nci haftasında MTG’nin konuk olduğu ve 1-0 galip tamamladığı Esentepe deplasmanında attığı golle 3 puanı getiren Arif, geçtiğimiz hafta oynanan Gençlik Gücü’nde iki şık gole imza attı. MTG karşılaşmayı 4-3 kazanırken Arif skora 2 güzel golle katkı koyarak takımının şampiyonluk yarışında iddiasını devam ettirmesine de olanak sağladı.