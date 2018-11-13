Lefkoşa16 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Arif atıyor, MTG kazanıyor
Arif atıyor, MTG kazanıyor

Arif atıyor, MTG kazanıyor

Son iki haftada attığı gollerle Arif Uysal, takımı Mağusa Türk Gücü’nün galip gelmesinde önemli pay sahibi isimlerin başında geldi

A+A-

K-Pet Süper Lig’in şampiyonluk adaylarından Mağusa Türk Gücü’nde Arif Uysal son haftalarda attığı gollerle galibiyetlerde ön plana çıkan isim oldu.

Ligin 7’nci haftasında MTG’nin konuk olduğu ve 1-0 galip tamamladığı Esentepe deplasmanında attığı golle 3 puanı getiren Arif, geçtiğimiz hafta oynanan Gençlik Gücü’nde iki şık gole imza attı. MTG karşılaşmayı 4-3 kazanırken Arif skora 2 güzel golle katkı koyarak takımının şampiyonluk yarışında iddiasını devam ettirmesine de olanak sağladı.

Bu haber toplam 79 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler