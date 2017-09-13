Arı üreticilerinden başvuru bekleniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılık Dairesi, arıcılık sektöründe faaliyet gösteren tüm üreticilerden, arı kolonilerinin kayıtlarının yenilenmesi, yeni arıcıların kayıt altına alınması ve tüm arılı kovanların numaralandırılması için müracaat kabul etmeye başlandığını açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Hayvancılık Dairesi ile Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği ortaklığında yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje kapsamında, tüm arılı kovanlara arıcılar tarafından Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği’nden temin edilecek özel plakalar takılacak.

Başvuruların 22 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar kabul edileceği ve detaylı bilgi ve müracaatların Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele ve Yenierenköy’deki kaza Hayvancılık Daireleri’ne yapılabileceği kaydedildi.

İsteyen üreticilerin, Arıcılık Kayıt Sistemi (BIRS) ile ilgili Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü’nden detaylı bilgi alabileceği de belirtildi.

Açıklamada, arıcıların kayıt işlemlerini 22 Eylül’e kadar tamamlamalarının doğrudan gelir desteği ödemeleri için esas alınacak yeni kayıt sistemi için önemli olduğu anlatıldı.

Arıcıların başvurabileceği kazalardaki irtibat telefonları şöyle:

“Lefkoşa Kaza Hayvancılık Dairesi: 2283685, Girne Kaza Hayvancılık Dairesi: 8153321, Gazimağusa Kaza Hayvancılık Dairesi: 3665337, Güzelyurt Kaza Hayvancılık Dairesi: 7142037, İskele Kaza Hayvancılık Dairesi: 3713708, Yeni Erenköy Kaza Hayvancılık Dairesi: 3745087.”