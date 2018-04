Ardıç Lefkoşa’da

35 yıldır adamızda hizmet veren Ardıç Ltd. Artık Lefkoşa’da. Yeni şube açılışında konuşan şirket direktörü Veli Ardıç ve Babası Mehmet Ali Ardıç kalite ve güvenilir hizmet vermek için uzun yıllardır çabaladıklarını belirtirken her geçen gün bünyelerine kattıkları kaliteli ürünleri ve markaları tanıttılar. Açılışta kurdeleyi Mehmet Ali Ardıç ve Türkiye Panasonic bayisi olan Res Enerji sistemleri Aş. Nin sahibi Sn. Nurettin Küçükçalı ile kestiler. Firma sahibi Veli Ardıç Lefkoşa halkına verecekleri hizmetten dolayı çok heyecanlı ve gururlu olduklarını belirtirken, yenilik kalite ve güven sloganı ile sektörde fark yaratacaklarını vurguladı. Daha sonra geniş ürün yelpazesi içerisinde bulunan merkezi ısıtma- soğutma, klima sistemleri, güneş panelleri katılımcılara tanıtılarak yeni mağaza gezdirildi. Dünyaca ünlü markaları bünyesinde bulunduran Ardıç Ltd. Girne’den sonra Artık Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmet vermeye başladı.