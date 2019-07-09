ARDA’yı mavinin derinliklerinde selamlıyoruz

Dört yıl önce uyuşturucu tacirlerinin tuzağına düşürülen Arda Erkan, ölümünün dördüncü yılına denk gelen 7 Temmuz Pazar günü geleneksel Kite Surf etkinliğinin 5.si gerçekleştirildi.

"Başka Ardalar Ölmesin" sloganıyla düzenlenen Uluslararası Kite Surf Etkinliği’nin beşincisi 6-7 Temmuz tarihlerinde yapıldı. Etkinlik, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, Heaven Surf Club desteğinde “uyuşturucu sorununa dikkat çekerek toplumsal duyarlılığı artırmak, aileleri çocuklarını ve gençleri spora yönelterek enerjilerini doğru alanda kullanmalarına katkı sağlamak” amacıyla geleneksel olarak organize ediliyor.

Arda’yı mavinin derinliklerinde selamlamak ve uyuşturucu ile mücadeleye bir katkı koymaları için tüm kite-sörfcüler ve halkımız bu etkinlikte buluşmalarıve birlikte olmaları farklı bir anlam kattı.

Arda beden olarak yanımızda olmayabilir ama enerjisiyle gençlermize ve toplumumuza ışık tutmak için hep yanımızda olacaktır..

(Mustafa ERKAN) .