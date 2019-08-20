Arda Güven’den sevindiren haber

Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu’nda 11 Ağustos’ta meydana gelen motosikletli kazada ağır yaralanan 24 yaşındaki Arda Güven, yoğun bakımdan çıktı, durumu iyi.

Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu’nda 11 Ağustos’ta 21:30 sıralarında meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 24 yaşındaki Arda Güven, yoğun bakımdan çıktı, cerrahi servisinde tedavisi devam ediyor.

Yakın Doğu Hastanesi Başhekimi Sevim Erkmen’den alınan bilgide, Güven’in yoğun bakımdan çıktığı, cerrahi servisine alındığı ve tedavisinin hala devam ettiği öğrenildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Erkmen, Arda Güven’in durumunda bir sıkıntı olmadığını kaydetti.

Hatırlanacağı üzere; 12 Ağustos gecesi 01:00 sıralarında hastaneye sevk edilen Arda Güven’in, yüzünde, kafatasında, kaburgalarında ve bacağında kırıklar olduğu, yoğun bakımdaki tedavisinin sürerken, hayati tehlikesinin ise hala devam ettiği paylaşılmıştı.

Aynı kazada yaralanıp Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yolcu 23 yaşındaki Emre Kaya ise durumu iyi olduğu için imza atarak aynı gün hastaneden ayrılmıştı.

Kaza Polis Bülteni’ne şöyle yansımıştı:

“11.08.2019 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolunun 5-6 kilometreleri arasında, Arda GÜVEN(E-24), yönetimindeki 34 JJ 5092 plakalı motosiklet ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan Gönyeli Ağıllar Çemberine geldiğinde dikkatsizliği sonucu çemberi çevreleyen bordür taşlarına ve çember içerisinde bulunan trafik levhasına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Arda GÜVEN ve motosiklette yolcu olarak bulunan Emre KAYA (E-23) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından, Emre KAYA acil serviste müşahede altına alınırken, kazada ağır yaralanan Arda GÜVEN Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir”