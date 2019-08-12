Arda Güven ağır yaralı!

Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu’nda dün geve 21:30 sıralarında meydana gelen kazada, motosiklet ile Güzelyurt’a doğru seyreden 24 yaşındaki Arda Güven çemberi çevreleyen bordür taşlarına ve çember içerisinde bulunan trafik levhasına çarparak ağır yaralandı. Motosiklette yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Emre Kaya ise müşahede altına alındı.

Arda’nın hayati tehlikesi sürüyor

Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu’nda dün gece 21:30 sıralarında meydana gelen motosikletli kazada ağır yaralanan 24 yaşındaki Arda Güven’in hayati tehlikesi sürüyor. Yakın Doğu Hastanesi Başhekimi Sevim Erkmen’den alınan bilgiye göre, dün gece 01:00 sıralarında hastaneye sevk edilen Güven’in, yüzünde, kafatasında, kaburgalarında ve bacağında kırıklar var. Güven’in yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, hayati tehlikesi de devam ediyor.

Kaza Polis Bülteni’ne şöyle yansıdı:

“11.08.2019 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolunun 5-6 kilometreleri arasında, Arda GÜVEN(E-24), yönetimindeki 34 JJ 5092 plakalı motosiklet ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan Gönyeli Ağıllar Çemberine geldiğinde dikkatsizliği sonucu çemberi çevreleyen bordür taşlarına ve çember içerisinde bulunan trafik levhasına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Arda GÜVEN ve motosiklette yolcu olarak bulunan Emre KAYA (E-23) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından, Emre KAYA acil serviste müşahede altına alınırken, kazada ağır yaralanan Arda GÜVEN Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir”.