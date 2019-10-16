Arda Gündüz’den yeni bir CD
Arda Gündüz’ün, yeni CD’sinin ‘Tanıtım’ı geçtiğimiz Pazar akşamı Barfly’da gerçekleşti. Büyük bir müziksever grubunun katıldığı gecede Arda Gündüz , kemancı Taner Şah eşliğinde CD’de yer alan şarkılarını seslendirdi.
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Arda Gündüz’ün, yeni CD’sinin ‘Tanıtım’ı geçtiğimiz Pazar akşamı Barfly’da gerçekleşti. Büyük bir müziksever grubunun katıldığı gecede Arda Gündüz , kemancı Taner Şah eşliğinde CD’de yer alan şarkılarını seslendirdi.
Arda Gündüz, “İçimdeki Türküler” ismini verdiği yeni albümünde, kendine has yorumuyla oniki türkü seslendiriyor. Bu türküler, sırasıyla şunlar: Sevda Türküsü, Ax Eman, Gelmiş Bahar, Gayrı Dayanamam, Nesini Söyleyim, Ömür Dediğin, Drama Köprüsü, Katip Arzuhalim Yaz Yare Böyle, Gaybana Geceler, Turnalar, Demiri Toz Ederler ve Mağusa Limanı.
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