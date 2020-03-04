Arda Erkan doğum gününde Gazeteciler Birliği'nde anıldı

Genç yaşta hayatını kaybeden Arda Erkan, doğum gününde hayat hikayesinin anlatıldığı belgesel 'Cinnet Mevsimi'nin gösterimiyle Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Lokali’nde (KTGB) anıldı.

KTGB Başkanı Sami Özuslu, etkinliğin başında yaptığı konuşmada, Arda'nın başından geçen ve onu hayattan koparan talihsiz olayların bir başka gencin daha başına gelmemesi adına belgeselin daha fazla izlenmesinin önemine değindi. Özuslu, aile adına kaleme alınan bir de metin okudu.

Metinde şu ifadelere yer verildi:

“Bizler Arda Erkan’ın ailesi olarak beş yıldır onun hasreti ile yaşamaya devam ediyoruz. Ne olursa olsun oğlumuzun ölümünün faili meçhul kalmasına izin vermeyeceğiz. Gerçeklerin açığa çıkması, aynı acıları başka ailelerin de yaşamaması için hukuksal mücadelemizi sürdüreceğiz"