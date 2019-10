Arçelik Kıbrıs 15’inci mağazasını Girne’de açtı

Arçelik Kıbrıs’ın 15’inci mağazası Girne’de hizmete girdi. Ramadan Cemil İşletmeleri’nin bir kuruluşu olan RAM Trading Ltd’in Kuzey Kıbrıs distribütörü olduğu Arçelik'in yeni mağazasının açılışı dün gerçekleştirildi. Müşteri deneyimini ön planda tutan, yeni nesil mağazacılık dönüşümünü yansıtan Arçelik mağazası Girne Ecevit Caddesi’nde hizmete girdi.

Açılışa, Ram Trading Ltd. Yönetimi başta olmak üzere Türkiye Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Arçelik Satış Direktörü Oğuzkan Şatıroğlu, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün yanı sıra siyasi, sosyal ve ticari yaşamın önde gelenleri ile Ram Trading Ltd. çalışanları katıldı.