“Arazinin yanına fabrika yapıldı, yatırım amaçlı kullanamıyoruz”

İskele’de yaklaşık “4 milyon puan yatırılarak” satın alınan 7 dönüm 1 evlek arazinin yanına inşa edilen Koop iştiraklerinden Binboğa Yem Fabrikası’na ait harup fabrikası yargıya taşındı.

Araziyi satın alan, Ayşe Atakan'ın terekesi, idare memuru Halil Berkut, hemen yanına inşa edilen harup fabrikası nedeniyle arazisini yatırım amaçlı kullanamadığını söyledi.

Ayşe GÜLER

Halil Berkut isimli vatandaş, İskele’de yaklaşık 4 milyon puan yatırarak, satın aldığı 7 dönüm 1 evlek arazinin yanına inşa edilen Koop iştiraklerinden Binboğa Yem Fabrikası’na ait harup fabrikası nedeniyle sorun yaşadığını söyledi, araziyi yatırım amaçlı kullanamadığını belirtti.

Araziyi satın alan Ayşe Atakan isimli kişinin terekesi, idare memuru Halil Berkut, YENİDÜZEN’e gelerek, şikayetini dile getirdi, binanın imar kurallarına aykırı şekilde inşa edildiğini de savundu.

Bu konuda mağduriyet yaşadığını anlatan Berkut, şu anda yapımı tamamlanan fabrika ile ilgili yargı süreci başlattığını kaydetti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise binanın izinsiz şekilde başlatıldığını doğruladı, ilk etapta belediye tarafından mühürlendiğini ardından tüm yasal prosedürlerin tamamlanması, daire görüşlerinin olumlu olması nedeniyle inşaat izni verildiğini dile getirdi.

Öte yandan Binboğa Harup Fabrikası Sorumlusu Yalçın Kömürcigil ise, söz konusu bina ile ilgili gerekli izinlerin alındığını, yasal çerçeveye yönelik sorun olmadığını belirtti.

Ayşe Atakan isimli kişinin terekesi, idare memuru Halil Berkut:

“Bina, imar kurallarına aykırı”

Ayşe Atakan isimli kişinin terekesi, idare memuru Halil Berkut, 4 milyon puan yatırarak İskele’de 7 dönüm 1 evlek arazi satın aldıklarını söyleyerek, bölgeye izinsiz onaysız şekilde başlatıldığını iddia ettiği Koop iştiraklerinden Binboğa Yem Fabrikası’na ait harup fabrikası nedeniyle arazisini yatırım amaçlı kullanamadığını belirtti.

Berkut, arazinin imar kuralları açısından Fasıl 96 altında, 1989 yılında Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen ‘kahverengi bölge’ içerisinde olduğunu belirterek, bu nedenle ambar, endüstriyel işletme, ağıl gibi şeylerin yapılamayacağını kaydetti.

Buna rağmen devlete bağlı Kooperatif’in kamu kurumunun söz konusu arazi üzerine imar kurallarına aykırı şekilde fabrika yaptığını dile getiren Berkut, Şehir Planlama Dairesi’nin de bu kurallarına uymadığını, inşaata onay verdiğini söyledi.

Berkut, İskele Belediyesi’nin de arazi içerisinde yapılan binayı iki kez mühürlediğini, ardından da izin verdiğini kaydetti.

“İki yıldır yargı süreci devam ediyor”

Berkut, konuyla ilgili iki yıldır yargı sürecinin devam ettiğini dile getirdi.

Ayrıca Berkut, Yüksek İdare Mahkemesi’nde binanın yıkılması talebiyle İskele Kaza Mahkemesi ile belediyenin verdiği onay izninin iptali için Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtığı davayla ilgili sürecin devam ettiğini aktardı.

Koop Harup Fabrikası Sorumlusu Yalçın Kömürcigil:

“Gerekli izinler var”

Binboğa Harup Fabrikası Sorumlusu Yalçın Kömürcigil, söz konusu bina ile ilgili gerekli izinlerin alındığını, yasal çerçeveye yönelik sorun olmadığını söyledi.

Kömürcigil, aynı arazi içerisinde Kooperatif’e ait yem fabrikası olduğunu belirtti.

Binanın alçak orman arazisi içerisinde olduğu iddiasıyla konunun yargıya taşındığını da ifade eden Komürcigil, “Davada, arazinin alçak orman arazisi olmadığı Tapu Dairesi tarafından mahkemeye belgeleriyle sunuldu. Bu nedenle İskele Kaza Mahkemesi’nde açılan dava düştü” şeklinde konuştu.

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İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu:

“Yasal prosedürü tamamladılar”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise binanın izinsiz şekilde başlaması nedeniyle ilk etapta belediye tarafından mühürlendiğini söyledi, ardından tüm yasal prosedürlerin tamamlanması, daire görüşlerinin olumlu olması nedeniyle inşaat izni verildiğini dile getirdi.

Sadıkoğlu, “Yasa cevaz vermişse arazisi vardır diye izin verilemez diye konu olamaz” dedi.

Şu anda dava sürecini devam ettiğini dile getiren Sadıkoğlu, “Gayrı yasal bir şey varsa ortaya çıkacak” şeklinde konuştu.