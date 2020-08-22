Arazide gömülü bomba bulundu

Mağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi bölgesinde bir arazi içinde parça tesirli bomba olduğu ihbarı alan polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

M.G.’ye ait evin karşısında arazi içinde gerçekleşen aramada, gömülü vaziyette bomba ele geçirildi. Paylayıcı madde bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirilip emare olarak alınırken, polis ilerlettiği soruşturmada M.G., ve D.G.’yi göz altına aldı.

Zanlılar bugün Mağusa Kaza Mahkemesine çıkartılarak aleyhlerinde 3’er gün tutukluluk emri alındı.

Polis olayı şöyle duyurdu;

"Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu 22.8.2020 tarihinde, Yeniboğaziçi'nde M.G.(E-44)'ye ait ikametgahta ve ikametgahının karşında bulunan arazide polis tarafından yapılan arama neticesinde, türü henüz tespit edilemeyen yaklaşık 1 kg ağırlığında patlayıcı olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve olayla bağlantısı olduğuna inanılan D.G. (E-28) tutuklanarak çıkartıldıkları Gazimağusa Kaza Mahkemesi tarafından haklarında üçer gün tutukluluk emri verildi. Bahse konu madde bomba imha ekipleri tarafından incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Soruşturma devam etmektedir."